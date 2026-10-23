Бизнес на одном человеке: две трети компаний зависят от ключевых сотрудников

В 67% компаний есть сотрудники, без которых может остановиться хотя бы один важный процесс. Если они уйдут, бизнес рискует потерять время, знания и деньги. При этом 78% компаний за последний год уже столкнулись с проблемами из-за отсутствия важных сотрудников на рабочем месте. Это показало исследование «Русской Школы Управления» (РШУ).

В 58% компаний есть несколько сотрудников, без которых может остановиться важный процесс, еще в 9% — один. Только 29% участников исследования сообщили, что в их компании нет таких сотрудников. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Чаще всего от одного человека зависит производство или оказание услуг — об этом сообщили 46% респондентов. Еще 29% назвали внутренние процессы и документооборот, 27% — работу с ключевыми клиентами, 22% — продажи.

Неделя без сотрудника: задачи откладываются или встают

Если такой сотрудник не выйдет на работу на неделю, в 46% компаний придется отложить часть задач. В 24% организаций его работу срочно распределят между коллегами. В 16% компаний часть работы полностью остановится, а в 14% руководителю нужно будет самому выполнять эти задачи.

Уход сотрудника бьет по команде и знаниям

Проблема не только в задержках. Если ключевой сотрудник уволится, 57% участников исследования ожидают роста нагрузки на остальных работников. Еще 46% опасаются остановки отдельных процессов, а 43% — потери важных знаний. Срыв текущих проектов и задач назвали 35% респондентов, финансовые потери — 24%.

Компании уже сталкиваются с последствиями

За последний год проблемы из-за отсутствия одного сотрудника возникали в 78% компаний. В 42% случаев его работу пришлось срочно распределять между коллегами. В 9% сорвались сроки или были перенесены задачи, в 7% процесс остановился или сильно замедлился. Еще 20% компаний столкнулись с отсутствием сотрудника, но без серьезных последствий. Не сталкивались с такими ситуациями 22% опрошенных.

«Зависимость от отдельных сотрудников создает риски для всей команды. Если только один человек знает, как выполнить важную задачу, ведет работу с ключевым клиентом или отвечает за критичный процесс, его отсутствие может задержать работу коллег, а увольнение — привести к потере знаний. Чтобы снизить этот риск, компаниям важно фиксировать рабочие инструкции, передавать знания коллегам и учить сотрудников подменять друг друга. Тогда уход или отсутствие одного человека не станет причиной остановки работы», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 726 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.