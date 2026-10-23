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Компания «Лазурит» автоматизировала обучение 4000 сотрудников с iSpring

Федеральная сеть по продаже корпусной и мягкой мебели «Лазурит» перешла на платформу корпоративного обучения iSpring LMS. Компания автоматизировала доступ новичков к обучению с первого рабочего дня, снизила нагрузку на администраторов и ускорила подготовку учебных материалов с помощью конструктора курсов и ИИ-инструментов iSpring. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

«Лазурит» объединяет более 300 салонов в 170 городах России. Основная аудитория корпоративного обучения: продавцы розничной сети и интернет-магазина, которым необходимо знать ассортимент и владеть техниками продаж.

Ранее компания использовала другую систему дистанционного обучения. По мере роста сети и количества сотрудников работать с ней становилось сложнее. Платформа не справлялась с нагрузкой, после обновлений возникали сбои, на устранение которых уходило много времени и ресурсов. Для настройки автоматических процессов требовались навыки программирования и участие технических специалистов.

При выборе нового решения «Лазурит» ориентировался на стабильность работы и удобство для администраторов и сотрудников. Компания выбрала iSpring LMS с понятным интерфейсом и конструктор iSpring Suite для создания интерактивных учебных материалов.

Одна из основных задач компании – адаптация новичков. Ежедневно на работу могут выходить от нескольких человек до нескольких десятков сотрудников, и важно, чтобы каждый из них начинал обучение сразу после трудоустройства. Функция саморегистрации в iSpring LMS позволила отказаться от ручного создания учетных записей. Новые сотрудники получают доступ к обучению в первый рабочий день независимо от часового пояса подразделения.

Программа адаптации выстроена по дням и охватывает ассортимент, стандарты продаж, внутренние процессы и корпоративные сервисы. За каждым стажером закреплен наставник, который следит за его прогрессом и помогает освоиться.

В iSpring LMS размещаются стандарты, пособия, фотобанки, видеоматериалы и ссылки на другие внутренние сервисы. Сотрудники самостоятельно выбирают курсы в каталоге и активно используют портал как базу знаний. Через мобильное приложение они могут заранее скачать материалы и изучать их без подключения к интернету, что позволяет продолжать обучение при ограничениях доступа к сети. Благодаря этому число завершенных сотрудниками курсов выросло на 30%.

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Переход на iSpring LMS позволил снизить затраты на поддержку и сократить административную нагрузку. Многие задачи теперь выполняются быстрее, и команда обучения сосредоточилась на содержании курсов и развитии программ. Руководители подразделений получили возможность самостоятельно просматривать отчеты без помощи администратора и дополнительной подготовки.

Для обучения активно используются лонгриды, интерактивные презентации, тесты и диалоговые тренажеры, которые моделируют ситуации продаж и снижают потребность в очных занятиях. Быстрее создавать и запускать новые курсы помогают ИИ-инструменты iSpring.

Компания решила проблему нестабильного доступа к обучению и существенно упростила обучение распределённой команды. Сегодня платформа iSpring LMS используется как единое пространство для развития более 4000 сотрудников «Лазурита по всей стране. За общие стандарты подготовки отвечает федеральный отдел обучения, а региональные команды дополняют программы локальными материалами.

«После внедрения iSpring LMS сотрудники стали видеть больше смысла в обучении. Они проходят курсы не ради отметки о завершении, а понимают, как эти знания помогут им в работе с покупателем. Поэтому рост числа завершенных курсов мы рассматриваем вместе с изменением отношения к учебе. Раньше ее часто воспринимали как формальность, теперь сотрудники сами проявляют интерес к материалам», – сказала Наталья Бернас, контент-менеджер отдела программных продуктов компании «Лазурит».

«При выборе платформы важно оценивать, сколько времени сотрудники тратят на повседневные задачи: от получения доступа к курсу до просмотра результатов обучения. Для большой розничной сети даже ручная регистрация новичков становится заметной нагрузкой на команду. Если эти операции автоматизированы, специалисты по обучению могут больше работать с содержанием программ и практическими заданиями для продавцов. Именно на такие задачи и должны уходить их время и профессиональный опыт», – сказал Валерий Трошин, руководитель группы корпоративных продаж iSpring.

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