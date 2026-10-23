«Контур»: 84% молодых пользователей нейросетей отмечают рост продуктивности

Россияне младше 25 лет чаще других отмечают повышение собственной продуктивности при использовании нейросетей в работе. Среди пользователей ИИ в возрасте 18–24 лет о росте продуктивности говорят 83,5% — против 52,5% в группе старше 55 лет. При этом положительный эффект от использования нейросетей отмечают представители самых разных профессий, не только ИТ. Такие результаты показало совместное исследование hh.ru и «Контур.Эгиды». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Совместный опрос hh.ru и «Контур.Эгиды» проводился с 9 по 24 сентября 2026 г. среди 3068 российских соискателей.

Молодежь чаще других отмечает рост продуктивности, но и старшие пользователи видят положительный эффект

Среди пользователей нейросетей 18–24 лет каждый третий (34%) считает, что с помощью ИИ стал выполнять тот же объем работы примерно вдвое быстрее. Еще 49,5% оценивают экономию времени в пределах 30%.

Среди россиян от 25 до 54 лет рост продуктивности при использовании нейросетей отмечают около 70% респондентов: 69,1% пользователей 25–34 лет, 70,8% — в группе 35–44 лет и 70,3% — среди участников 45–54 лет.

Среди пользователей старше 55 лет — возрастной группы, которую принято считать менее активной в освоении новых технологий, — больше половины (52,5%) отмечают повышение собственной продуктивности благодаря нейросетям. Почти каждый четвертый (24,6%) не замечает изменений в своей работе, а еще 18% пока затрудняются оценить результат.

Таким образом, хотя молодые пользователи чаще других отмечают рост продуктивности при использовании нейросетей, положительный эффект от технологий замечают и представители старшего поколения.

Почти треть пользователей нейросетей выполняют прежний объем работы вдвое быстрее

В целом по выборке 71,8% пользователей нейросетей отмечают рост собственной продуктивности. Для 31,5% эффект оказался особенно существенным: по их оценке, они стали выполнять прежний объем задач примерно вдвое быстрее. Еще 40,2% говорят об экономии до 30% рабочего времени.

Впрочем, использование нейросетей сопровождается ростом продуктивности не у всех. Так, 17,5% пользователей не заметили изменений, а 2,9% вынуждены тратить дополнительное время на проверку и доработку результатов ИИ.

Рост продуктивности при использовании нейросетей отмечают специалисты разных профессий

Высокие оценки влияния нейросетей на собственную продуктивность характерны для представителей разных профессиональных сфер. Среди пользователей ИИ из маркетинга, рекламы и PR рост продуктивности отмечают 87,9%, причем каждый второй говорит о двукратном ускорении работы.

Для сравнения, среди ИТ-специалистов положительный эффект отмечают 77,9% пользователей нейросетей. Сопоставимые оценки дают представители высшего и среднего менеджмента (78,1%), а среди специалистов из медицины и фармацевтики этот показатель составляет 80,6%. В продажах и клиентском обслуживании рост продуктивности отмечают 74,4%.

При этом результаты исследования отражают субъективную оценку самих пользователей. Экономия времени может зависеть от характера задач, опыта работы с нейросетями и того, насколько хорошо ИИ встроен в рабочий процесс.