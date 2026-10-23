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ОЭЗ «Технополис Москва» укрепит сотрудничество со свободной экономической зоной Белоруссии

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» наладит стратегическое партнерство с ведущей преференциальной территорией Белоруссии — свободной экономической зоной (СЭЗ) «Брест». Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Москва и Республика Беларусь поддерживают тесные торгово-экономические связи. После подписания соглашения особая экономическая зона столицы и белорусские коллеги объединят усилия для создания сквозных технологических цепочек и развития совместных производств в таких стратегически важных сферах, как микроэлектроника и приборостроение. Они будут активно обмениваться опытом управления преференциальными режимами, проводить совместные выставки, бизнес-миссии и семинары. Это откроет новые рынки сбыта для резидентов, упростит поиск надежных поставщиков, а также ускорит разработку инноваций», — отметил Геннадий Дегтев.

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Кроме того, документ предусматривают регулярный обмен информацией о законодательстве в сфере внешнеэкономической деятельности и перспективных направлениях рынка. Стороны намерены содействовать развитию малого и среднего бизнеса, помогать предприятиям в поиске деловых партнеров. Для реализации договоренностей руководители площадок будут регулярно проводить консультации по утверждению планов совместных мероприятий.

Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» уже активно сотрудничают с Белоруссией. Так, совместно с белорусской компанией «Планар» был создан первый российский фотолитограф с топологией 350 нанометров для производства микроэлектронных изделий. Резиденты площадки также поставляют в страну композитные и медицинские изделия, лекарственные средства, высокотехнологичное оборудование и электронную компонентную базу.

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