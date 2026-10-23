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«СберУниверситет» и «Корпоративный университет РМК» подписали соглашение о сотрудничестве

«СберУниверситет» и «Корпоративный университет Русской медной компании» подписали соглашение о сотрудничестве на 2026–2027 гг. Стороны будут вместе разрабатывать образовательные программы для руководителей и специалистов горно-металлургической отрасли, обмениваться экспертизой и площадками, а также развивать цифровые образовательные решения.

Соглашение подписали заместитель генерального директора «СберУниверситета» Олег Михайлов и директор «Корпоративного университета РМК» Айрат Хафизов. Партнёры создадут совместные программы, которые объединят отраслевую экспертизу горно-металлургического производства с компетенциями в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, лидерства и управления.

Директор «Корпоративного университета РМК» Айрат Хафизов сказал: «Корпоративный университет РМК» не просто адаптируется к переменам — вместе с надёжными партнёрами мы создаём будущее корпоративного обучения. Соглашение со «СберУниверситетом» открывает возможность соединить производственную экспертизу РМК, накопленный образовательный опыт и мощь искусственного интеллекта».

В рамках соглашения «Корпоративный университет РМК» также протестирует модуль «Цифровой университет» — цифровую платформу «СберУниверситета», которая объединяет сервисы для обучения сотрудников в одном месте. Платформа помогает создавать персонализированную траекторию обучения, контент и тренировочную симуляцию исходя из запроса клиента.

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Отдельный блок соглашения посвящён площадкам: на базе «Корпоративного университета РМК» в Екатеринбурге появится площадка для программ «СберУниверситета», а «Корпоративный университет РМК» получит собственный формат присутствия в кампусе «СберУниверситета». Цифровые образовательные модули «СберУниверситета» войдут в программы профессиональной переподготовки Корпоративного университета РМК.

Заместитель генерального директора «СберУниверситета» Олег Михайлов сказал: «Промышленность входит в период, когда конкурентоспособность компании определяется не только оборудованием, но и скоростью, с которой её люди осваивают искусственный интеллект и новые модели управления. Мы строим с корпоративным университетом РМК не каталог программ, а общую образовательную инфраструктуру: совместные площадки в Москве и Екатеринбурге, встроенные цифровые модули и собственную школу преподавателей из числа производственных экспертов. Это позволит отрасли готовить руководителей быстрее, чем меняются технологии».

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