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«СКБ Контур» и бизнес-омбудсмен Приморского края договорились о сотрудничестве для развития предпринимательства

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «СКБ Контур» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Взаимодействие будет направлено на создание комфортных условий для развития предпринимательства в регионе и укрепление деловых связей с предпринимателями других регионов. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Соглашение подписали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Наталия Кошелева и директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур» Надежда Червова.

Целью сотрудничества является улучшение инвестиционного климата и экспертная поддержка бизнеса в регионе. В том числе оно предусматривает участие в обучающих семинарах, круглых столах, дискуссиях и других мероприятиях.

Наталия Кошелева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: «"СКБ Контур" — это ИТ-компания, которая предоставляет решения для бизнеса и обладает экспертизой в вопросах от интернет-отчётности до маркировки и ЭДО. Контур не только помогает предпринимателям выстроить бизнес-процессы, но и разобраться в вопросах, связанных с законодательством и в этом наша деятельность схожа. Работа Уполномоченного также направлена на разъяснения в целях профилактики возможных нарушений законодательства предпринимателями. Рада, что на логистическом форуме наше сотрудничество с Контуром официально закреплено соглашением».

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Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Надежда Червова, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Сотрудничество с Уполномоченным позволит лучше понимать запросы бизнеса Приморского края и выстраивать совместную работу с учетом этих потребностей. Мы готовы делиться многолетней экспертизой в работе с бизнесом, чтобы помогать предпринимателям чувствовать себя увереннее, разбираться в требованиях законодательства и решать повседневные задачи с помощью цифровых инструментов. Для нас это возможность вести открытый диалог с предпринимательским сообществом Приморья».

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