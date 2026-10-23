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В ДИТ Москвы назвали пять инструментов, которые чаще всего упоминают в вакансиях для разработчиков

Аналитики столичного Департамента информационных технологий изучили, какие технологии работодатели указывают в объявлениях для программистов и разработчиков в Москве. В топ-5 наиболее востребованных инструментов вошли Git, API, JavaScript, PostgreSQL и Docker. Вместе эти технологии охватывают путь от написания кода до эксплуатации готового решения: объединяют задачи совместной работы над кодом, интеграции сервисов, веб-разработки, хранения информации и развертывания приложений. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Одна из ключевых тенденций на рынке – переход от количества к качеству найма. При этом, несмотря на сокращение числа вакансий, московские работодатели в области программных и информационных решений сохраняют спрос на конкретную профессиональную экспертизу. Это подтверждает и перечень инструментов, которые чаще всего упоминаются в вакансиях и востребованы на разных этапах разработки. В совокупности эти навыки помогают создавать и поддерживать готовые цифровые продукты», – сказала Мариам Аревадзе, начальник аналитического управления Департамента информационных технологий города Москвы.

Каждый инструмент решает свою задачу. Git помогает нескольким специалистам работать над одним кодом и хранит историю изменений. API – программный интерфейс приложений – обеспечивает обмен данными между разными сервисами. JavaScript остается одним из основных языков веб-разработки, PostgreSQL управляет базами данных, а Docker помогает стандартизировать развертывание и упрощает управление инфраструктурой. Этот набор показывает, что разработчику важно ориентироваться на разных этапах создания продукта.

Организовать работу над такими задачами в единой среде помогает московская облачная платформа Мос.Хаб. Она позволяет осуществлять полный цикл разработки программного обеспечения и управлять ИТ-проектами. На платформе объединены инструменты для работы с кодом, планирования задач, ведения документации и автоматизации сборки, тестирования и выпуска программ. Для помощи в написании и доработке кода на платформе доступен ИИ-помощник – чат-бот «КоДИТ» на базе генеративного ИИ. Также предусмотрен встроенный сканер уязвимостей и автоматическая антивирусная проверка кода.

По данным исследования, самой массовой позицией среди разработчиков остается программист «1С». В I полугодии 2026 г. в Москве было доступно среднем 634 такие вакансии. Спрос на «» поддерживают широкое распространение платформы и переход компаний на отечественное программное обеспечение. В пятерку востребованных позиций также вошли программисты Python (259 вакансий) и C++ (203), backend-разработчики (197) и frontend-разработчики (168).

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Разработчиков нанимают не только ИТ-компании. В среднем за I полугодие 2026 г. на сферу ИКТ приходилось 48% московских вакансий для программистов и разработчиков. Спрос есть и в других отраслях, прежде всего в финансах и розничной торговле: там специалисты обеспечивают работу платёжных систем и онлайн-банкинга, интернет-магазинов и складского учёта.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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