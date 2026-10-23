В «Улей HRM» представили большой релиз «Щедрость» для управления персоналом на «Битрикс24»

В «Улей HRM» представили релиз «Щедрость». Система управления персоналом на коробочном «Битрикс24» получила восемь новых модулей и обновления действующих инструментов. Изменения охватили найм, кадровые данные, работу руководителей, обучение и оценку сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Улей HRM».

В релиз также вошли выбор нейросетей для ИИ-функций, помощник для HR и открытый REST API в 11 модулях для разработки собственных приложений.

От подбора сотрудника до работы с командой

В модуле «Подбор персонала» рекрутер ведет вакансии, кандидатов, переписку и предложения о работе от заявки руководителя до выхода сотрудника. Этапы отбора и поля можно настроить под массовый или точечный найм. ИИ помогает сопоставить резюме с вакансией и найти кандидатов в накопленной базе, а аналитика показывает сроки закрытия вакансий, источники кандидатов и нагрузку рекрутеров.

HR Core собирает кадровые сведения из разных баз «1С» и юридических лиц на корпоративном портале. Сотрудник может сам посмотреть расчетный листок и остаток отпуска или отправить запрос на справку. HR получает общую картину по численности, отсутствиям и фонду оплаты труда, в том числе когда данные хранятся в нескольких учетных базах.

Кабинет руководителя помогает подготовиться к встрече с сотрудником: рядом доступны его цели, оценки, обучение и адаптация. ИИ предлагает темы для разговора, а встречу можно добавить в календарь. Матрица талантов нужна для обсуждения развития и кадрового резерва: она сопоставляет результаты работы и компетенции, распределяет сотрудников по девяти зонам. Руководители могут обсудить и скорректировать предварительное распределение на оценочной сессии.

В модуле «Ценности компании» коллеги дают друг другу открытую или анонимную обратную связь. Компания сама задает ценности, шкалы, периодичность оценки и доступ к результатам. Так HR может собирать обратную связь по принятым в компании правилам поведения и видеть, какие стороны корпоративной культуры требуют внимания.

Помощь HR и возможности для разработки

HR-ассистент объясняет настройки в чате «Битрикс24» и дает ссылки на инструкции. Через диалог с ним можно подготовить черновик модели компетенций под должность; HR проверяет предложение и подтверждает добавление. Коннектор ИИ позволяет выбрать российскую, зарубежную или локально развернутую нейросеть для ИИ-функций модулей. Через REST API разработчики могут создавать собственные приложения и обмениваться данными с другими системами. Для проверки продукта до внедрения HRM Labs создает на месяц демопортал с отраслевыми примерами сотрудников, курсов и целей.

Что изменилось в прежних модулях

В Корпоративном университете обучение можно запустить без предварительного описания модели компетенций. Например, подготовку новичка можно собрать из курса, рабочего задания и встречи с наставником, указать сроки и ответственных. Конструктор курсов помогает превратить документы в учебные материалы с иллюстрациями, озвучкой и вопросами; автор проверяет и редактирует результат.

Оценка 360 предлагает рекомендации для сотрудника, руководителя и HR по результатам обратной связи. В Управлении целями компания может задать собственные критерии и формулы, а руководитель видит ход выполнения и риски. В Базе знаний предусмотрены согласование статей, ознакомление сотрудников и восстановление версий. В Геймификации доступны история начислений и покупок, а также аналитика участия и расходов на вознаграждения. Обновились оформление портала, HelpDesk, Опросы и Карта офиса.

При переходе команда помогает перенести курсы, тесты, сведения о сотрудниках, вакансии и кандидатов с историей подбора. Состав и сроки переноса согласуют после проверки исходных данных.