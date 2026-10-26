«Ай-Джи-Эй» и «СиСофт» договорились о совместном развитии и продвижении ИИ-технологий для капитального строительства

«Ай-Джи-Эй Системы» (ГК «Ай-Джи-Эй») и «СиСофт Девелопмент» (ГК «СиСофт») заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.

Компании планируют совместно развивать технологии для проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, уделяя особое внимание применению искусственного интеллекта.

Технологическое сотрудничество включает интеграцию «Ай-Джи-Эй Power Platform» с инженерными продуктами «СиСофт» — Model Studio CS и CADLib. Цель интеграции — предоставить пользователям интеллектуальные сервисы непосредственно в среде проектирования, с учётом инженерных данных и процессов проекта. «Ай-Джи-Эй» привносит в сотрудничество собственную платформу, технологии интеграции информационных систем и компетенции в применении ИИ в бизнес-процессах.

Спектр решений включает информационные системы, которые сопровождают объект капитального строительства на протяжении всего жизненного цикла. Партнёры планируют связать инженерные модели с данными и процессами подразделений и организаций, участвующих в поставках, строительстве и эксплуатации. Power Platform предполагается использовать для интеграции этих процессов с инженерными продуктами «СиСофт» и другими системами заказчиков.

«СиСофт» выступит эксклюзивным мастер-дистрибьютором технологий «Ай-Джи-Эй». Партнёрская сеть станет каналом их продвижения среди проектных организаций и EPC-подрядчиков. По мере разработки совместных решений партнёры «СиСофт» смогут расширять своё предложение интеллектуальными инструментами для проектирования, управления строительством и эксплуатации объекта.

«Совместные решения «СиСофт» и «Ай-Джи-Эй» позволят использовать возможности ИИ в процессах проектирования, сооружения и эксплуатации инвестиционного объекта. Для этого необходимо обеспечить управляемость действий ИИ и их результатов, а также связать данные, процессы и участников в единой информационной среде. Такой подход мы развиваем вместе с «Ай-Джи-Эй», соединяя возможности Model Studio CS и CADLib с Power Platform», — отметил Сергей Ергопуло, директор по развитию технологий информационного моделирования ГК «СиСофт».

«Совместно с «СиСофт» мы предлагаем рынку качественно новый уровень индустриальных информационных систем. И партнёрская сеть «СиСофт» позволит реализовать их в решениях для максимально широкого круга участников жизненного цикла объектов», — отметил Филипп Новодворский, директор департамент цифровой трансформации бизнеса, «Ай-Джи-Эй».