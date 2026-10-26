«Базальт СПО» и ТюмГУ подготовят специалистов в области российского программного обеспечения

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и Тюменский государственный университет объявили о начале стратегического сотрудничества. Подписанное соглашение направлено на популяризацию и использование российского программного обеспечения с целью подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров в соответствии с потребностями региона.

Документ подписали заместитель коммерческого директора «Базальт СПО» Евгения Крынина и директор Школы компьютерных наук Тюменского государственного университета Евгений Вдовин. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

В рамках стратегического партнёрства стороны будут работать по нескольким направлениям: консультационная поддержка преподавателей вуза по вопросам, связанным с использованием продуктов компании; обучение преподавателей и студентов, а также их сертификация; развитие привлекательности образовательных программ подготовки специалистов, чьи компетенции соответствуют актуальным требованиям рынка труда; повышение у обучающихся и сотрудников профессионально-ориентированных навыков работы в операционных системах GNU/Linux на примере ОС «Альт»; решение практических задач, связанных с применением российских ОС, разработкой прикладного ПО и др., в рамках организации совместной учебно-исследовательской деятельности.

«Перед нашими студентами открываются уникальные возможности — освоить российское системное ПО и пройти сертификацию от ведущего игрока отрасли. Такие специалисты востребованы на рынке: выпускники сразу будут соответствовать реальным требованиям индустрии, а сертификат станет надёжным подтверждением их компетенций для работодателей», — отметил Евгений Вдовин, директор Школы компьютерных наук ТюмГУ, доктор физико-математических наук, профессор РАН.

Сотрудничество с образовательными организациями — важное направление для «Базальт СПО». Открыто 15 учебно-исследовательских лабораторий в вузах и колледжах, среди которых Саратовский государственный университет (СГУ), РГУ нефти и газа им. Губкина (Губкинский университет), МГТУ им. Баумана, ВМК МГУ, СибГУТИ и ИРНИТУ. Они оснащены операционными системами семейства «Альт», на которых учатся и выполняют исследовательские проекты будущие ИТ-специалисты по сетевому и системному администрированию, кибербезопасности, разработке системного и прикладного ПО под операционные системы Linux.

Эксперты проекта «Альт Академия» совместно с преподавателями разрабатывают учебные курсы, актуализируют рабочие программы ИТ-дисциплин в соответствии с требованиями отрасли, включаются в образовательные проекты. На данный момент реализовано более 20 программ авторизованного обучения для ИТ-специалистов, студентов вузов и колледжей. Свыше 11 тыс. специалистов уже прошли обучение по программам авторизованных учебных курсов и успешно освоили навыки работы с операционными системами семейства «Альт».

Также созданы специальные курсы для педагогов, благодаря которым подготовлено более 150 сертифицированных преподавателей ИТ-дисциплин в вузах, школах и техникумах.