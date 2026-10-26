Ideco и mt cloud запускают совместное направление в сфере ИБ

Специализированный облачный провайдер mt cloud компании Movetel и российский разработчик средств сетевой безопасности Ideco объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества mt cloud будет поставлять и внедрять Ideco NGFW Novum корпоративным заказчикам – как на базе физических программно-аппаратных комплексов, так и в виртуальной инфраструктуре. Заказчик сможет получать облачную инфраструктуру и средства ее защиты в рамках единого проекта при участии одной команды.

Партнёрство стало ответом на изменение запросов корпоративного рынка. Компании всё активнее рассматривают российские решения для защиты сетевого периметра и замены продуктов зарубежных производителей. Одновременно инфраструктура становится гибридной: часть систем остается на площадке заказчика, часть переносится в облако, растет число удаленных пользователей и распределенных площадок. В таких проектах заказчику недостаточно просто получить вычислительные ресурсы или отдельный продукт безопасности – требуется спроектировать архитектуру, обеспечить сетевую связность, развернуть средства защиты и организовать их сопровождение. Под такие задачи mt cloud и Ideco и создают совместное направление: mt cloud отвечает за облачную и сетевую инфраструктуру, Ideco — за защиту периметра.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на нескольких направлениях: поставка и внедрение Ideco NGFW Novum в инфраструктуре заказчиков, помощь в миграции с зарубежных решений сетевой безопасности, построение защищенного сетевого периметра и защищённого удалённого доступа, совместный технический пресейл и проектирование решений. Отдельное направление – создание типовых архитектур для защиты облачной, локальной и гибридной инфраструктуры и разработка интегрированных решений, объединяющих облачную платформу mt cloud и решения для безопасности Ideco. В перспективе предусмотрено развитие сервисной модели предоставления функций сетевой безопасности на базе инфраструктуры mt cloud. Ideco NGFW Novum включён в Единый реестр российского ПО Минцифры России и имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4503 – это важно для заказчиков с требованиями к регуляторному соответствию.

Для mt cloud партнерство означает расширение портфеля решений информационной безопасности и возможность предлагать заказчикам российский межсетевой экран нового поколения (NGFW) в составе комплексных инфраструктурных проектов. Для Ideco партнёрство расширяет возможности использования решений в облачных и гибридных инфраструктурах на базе высокопроизводительной облачной платформы mt cloud.

«При размещении систем в облаке каждой компании важно обеспечить их защиту и безопасный доступ к корпоративным ресурсам. Партнерство с Ideco позволит нам предлагать облачную инфраструктуру и средства сетевой безопасности в рамках единого проекта – от проектирования архитектуры до внедрения и сопровождения», – отметил директор по информационной безопасности mt cloud Виктор Виноградов.

«Сегодня заказчикам недостаточно просто приобрести средство защиты — им нужно готовое архитектурное решение для гибридной инфраструктуры. В партнерстве с mt cloud мы объединяем экспертизу в области облачных технологий и сетевой безопасности, чтобы компании могли легко мигрировать с зарубежных аналогов и строить надежно защищенный сетевой периметр без усложнения процессов внедрения и сопровождения», – отметил Сергей Маркин, руководитель отдела по работе с партнерами Ideco.