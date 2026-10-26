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VVP Group расширяет ассортимент решений для энергоснабжения в партнёрстве с PowerConcept

VVP Group объявила о начале сотрудничества с PowerConcept, компанией с более чем 20-летним опытом работы в сфере энергетики и бесперебойного питания. Новое партнёрство расширяет ассортимент VVP Group в сегменте аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания и инверторов.

В рамках сотрудничества VVP Group начинает продажи аккумуляторных батарей B.B. Battery, Ventura и «Контакт», а также источников бесперебойного питания и инверторов Stark Country. Продукция уже доступна для заказа и поставки партнёрам компании, предоставляя им дополнительные возможности для реализации проектов в области резервного и автономного энергоснабжения.

PowerConcept специализируется на промышленных аккумуляторах и оборудовании для резервного и автономного энергоснабжения. Компания представляет на российском рынке международные бренды аккумуляторной продукции и развивает дилерскую сеть, охватывающую все регионы страны. Её решения применяются в телекоммуникациях, электроэнергетике, промышленности, системах безопасности и технике на электротяге.

Продуктовый портфель PowerConcept объединяет стационарные и тяговые аккумуляторы, ИБП и инверторы длительной автономии, зарядные устройства и системы мониторинга.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«При выборе оборудования для резервного и автономного энергоснабжения важно учитывать специфику объекта, требования к автономности и условия эксплуатации. Именно поэтому заказчикам необходим широкий выбор решений, позволяющий подобрать оборудование под конкретные технические задачи. Сотрудничество с PowerConcept позволит нам усилить это направление и расширить возможности партнёров при реализации проектов различного масштаба», — сказал Дмитрий Купцов, директор периферийного оборудования VVP Group.

«Наше партнёрство с VVP Group — это важный шаг в развитии рынка энергоснабжения для различных отраслей. Объединив компетенции обеих компаний, мы создаём действительно мощную синергию, которая позволит предложить клиентам комплексные решения для их проектов. Ключевое преимущество нашего сотрудничества — возможность предоставить заказчикам полный спектр оборудования от ведущих производителей. От промышленных аккумуляторов до систем бесперебойного питания — всё это теперь доступно через единую точку контакта VVP Group. Особое внимание мы уделяем качеству сервиса и технической поддержке. Наши специалисты обладают глубокими знаниями в области энергоснабжения и готовы помочь в реализации проектов любой сложности — от небольших объектов до крупных промышленных комплексов. Уверена, что вместе с VVP Group мы сможем значительно усилить позиции на рынке и предложить клиентам новые инновационные решения, отвечающие самым современным требованиям в области энергобезопасности и автономности», — сказала Ирина Денисова, коммерческий директор PowerConcept.

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