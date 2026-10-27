Фирма «1С» включает Axiom JDK в технологическую стратегию как стандартную Java-платформу ряда своих продуктов

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявила о расширении технологического сотрудничества с фирмой «1С». Российский разработчик корпоративного программного обеспечения выбрал для ряда своих продуктов и сервисов отечественную платформу Axiom JDK Pro в качестве стандартной среды исполнения Java.

Фирма «1С» использует Axiom JDK Pro для развития существующих решений и создания новых продуктов, а также включает платформу в поставляемые дистрибутивы, обеспечивая единый доверенный контур исполнения Java для партнеров и пользователей.

Включение Axiom JDK Pro в состав дистрибутивов продуктов фирмы «1С» и применение ее в качестве стандартной среды функционирования решений «1С» обеспечивает пользователям и партнерам: бесшовную установку Java из коробки: автоматическое развертывание без необходимости ручной загрузки и настройки; повышение надежности и предсказуемости работы Java-компонентов; единую и полностью контролируемую среду исполнения Java SE; поддержку и совместимость с отечественными операционными системами (например, Astra Linux, «Ред ОС»), а также с ОС Windows, macOS, Linux; поддержку современных аппаратных архитектур: x86/x64, ARM, PowerPC, SPARC, Apple Silicon, RISC-V; безопасность и соответствие требованиям ФСТЭК; регулярные обновления, включая патчи безопасности, и оперативное закрытие уязвимостей; приоритетную поддержку и исправление ошибок.

Новый этап технологического сотрудничества позволяет удовлетворять требования заказчиков «1С», которые работают с российским программным обеспечением, на российских операционных системах и в инфраструктурах, требующих подключения к отечественным сервисам с использованием соответствующих сертификатов и средств криптографической защиты.

Фирма «1С» планирует расширять использование Axiom JDK Pro в своих решениях и уже сформировала дистрибутивы своих продуктов на базе этой платформы:

«1С:Предприятие.Элемент» — это технология быстрой разработки приложений: веб-кабинетов, порталов, браузерных и мобильных приложений. Встроенные механизмы технологии упрощают управление тысячами приложений и позволяют использовать готовые решения без написания большого объема кода.

«1С:Шина» — программный продукт класса «Сервисная шина предприятия» (Enterprise Service Bus, ESB), обеспечивающий обмен данными между различными информационными системами, работающими как на платформе «1С:Предприятие», так и на других платформах.

«1С:Аналитика» — BI-система, которая позволяет строить аналитические отчеты и оперативно анализировать данные «на лету» в информационной базе «1С:Предприятия».

«1C:EDT» — современная расширяемая среда разработки прикладных решений на платформе «1С:Предприятие». Содержит большое количество инструментов автоматизации разработки для более быстрой и комфортной работы программистов, а также позволяет расширять функциональность инструментов разработки с помощью плагинов.

«1С:Кабинет сотрудника» — один из лидеров рынка КЭДО: более миллиона сотрудников из более чем десяти тысяч российских компаний уже используют сервис для удобного взаимодействия с кадровой службой. В сервисе можно быстро оформить отпуск или больничный, заказать справку, просмотреть расчетные листки и другие документы — все в рамках привычной экосистемы «1С».

«1С:Предприятие.Элемент Скрипт» — среда выполнения для скриптов, написанных на языке «1С:Элемент». Включает в себя среду разработки для удобного создания, запуска и отладки скриптов. «1С:Предприятие.Элемент Скрипт» может использоваться для автоматизации развертывания, непрерывной интеграции (Continuous Integration), облегченного взаимодействия с кластером серверов «1С:Предприятия» или «Системой взаимодействия», а также для других задач.

«Для развития наших продуктов важно иметь возможность получать оперативную поддержку от опытных инженеров с глубокой экспертизой по Java. Команда компании АО "Аксиом" создала платформу, которая формирует отраслевой стандарт для высоконагруженных отечественных приложений на базе Java. Расширение нашего сотрудничества повышает технологическую независимость российских корпоративных систем, улучшает устойчивость критически важных сервисов наших клиентов и обеспечивает контроль цепочек поставки программного обеспечения в долгосрочной перспективе», — отметил Сергей Нуралиев, руководитель отделения разработки экономических программ фирмы «1С».

«Мы рады укреплять стратегическое сотрудничество с фирмой "1С" — лидером российского рынка корпоративных систем. Платформа Axiom JDK построена на промышленной методологии безопасной разработки и полном контроле цепочек поставок программного обеспечения: от доверенной сборки до независимых аудитов и регулярных обновлений. Это гарантирует предсказуемость, надежность и соответствие строгим требованиям информационной безопасности, предъявляемым в корпоративных и государственных системах. Пользователи "1С" в комплекте поставки получают безопасную российскую среду исполнения Java с бесшовной установкой и соблюдением всех требований цифрового суверенитета», — сказал Роман Карпов, генеральный директор Axiom JDK.