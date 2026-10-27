«Росатом» стал победителем конкурса и премии на лучшую систему электронного документооборота в России и СНГ

Награда присуждена за разработку и внедрение Централизованного электронного архива

Оргкомитет премии CFO Russia

Отраслевая команда Госкорпорации «Росатом» стала победителем ежегодного конкурса и премии CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2026». Награда в номинации «Лучшая команда по внедрению ЭДО» присуждена за разработку и внедрение Единой отраслевой системы «Централизованный электронный архив» (ЕОС ЦЭА). Эта система для долговременного хранения юридически значимых электронных документов – одна из крупнейших в стране. Результаты проекта на конкурс представил ИТ-интегратор атомной отрасли АО «Гринатом».

Жюри конкурса отметило не только технологическую сложность проекта, но и высокий уровень координации: в команду объединились специалисты «Гринатома», отраслевые эксперты «Росатома», в том числе методологи ЧУ «Центратомархив» и внешние партнеры. Всего реализацией проекта занимались около 100 специалистов из 10 городов, в том числе из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«Победа в конкурсе «Лучший ЭДО в России и СНГ» — это свидетельство высокого уровня экспертизы всей команды проекта и его значимости для отрасли. Мы создали решение, которое обеспечивает надежное хранение электронных документов, подтверждение их подлинности и юридической значимости, а также дает возможность использовать электронные архивные документы на протяжении всего срока хранения. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе команды проекта», — отметила начальник Управления документационного обеспечения Госкорпорации «Росатом» Марина Ермакова.

Фундаментом решения стала собственная импортонезависимая платформа «Атом.Контент», созданная отраслевой командой «Росатома» и включенная в Единый реестр отечественного ПО. Платформа выступает базой для экосистемы отраслевых сервисов корпоративного документооборота.

«Создание защищенной и технологически независимой цифровой среды — безусловный приоритет для «Росатома». Централизованный электронный архив обеспечивает единый подход к хранению электронных документов на всех предприятиях отрасли, охватывая все этапы — от оперативного до постоянного хранения. Это снижает риски утраты документов, разрозненности подходов и систем, а также повышает управляемость процессов. Победа в конкурсе — признание экспертным сообществом профессионализма нашей команды и зрелости отраслевого ИТ-комплекса», — подчеркнул генеральный директор АО «Гринатом» Андрей Лавров.

Внедрение Централизованного электронного архива продолжает укреплять лидерские позиции «Росатома» и «Гринатома» в сфере цифровизации корпоративных процессов. Проекты ИТ-интегратора уже неоднократно удостаивались наград конкурса «Лучший ЭДО в России и СНГ» за лучшие практики в области импортозамещения и корпоративного управления.

Справка:

АО «Гринатом» — ИТ-интегратор и многофункциональный общий центр обслуживания (ОЦО) Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Сегодня «Гринатом» создает самые современные решения для цифровизации «Росатом»а и является одной из самых динамично развивающихся ИТ-компаний России. Гринатом оказывает ИТ-услуги и предоставляет сервисы ОЦО организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти.

Единая отраслевая система «Централизованный электронный архив» (ЕОС ЦЭА) обеспечивает полный жизненный цикл хранения электронных документов атомной отрасли — от оперативного до архивного — с обеспечением их неизменности, аутентичности и юридической значимости в соответствии с государственными требованиями.

Важной отличительной чертой ЕОС ЦЭА от других систем, предлагающих сервисы по хранению электронных документов, является наличие в полном объеме всех архивных процессов от комплектования архивных фондов отраслевых организаций электронными документами и ведения всех необходимых архивных учетных форм и отчетности, до использования электронных архивных документов, наряду с традиционными на бумажном носителе, в интересах отрасли, граждан и государства.

«Лучший ЭДО в России и СНГ» — ежегодный отраслевой конкурс, организуемый профессиональным сообществом финансовых директоров и специалистов по связям с инвесторами, а также профильными партнерами. Цель конкурса — выявление и популяризация передовых практик внедрения электронного документооборота.