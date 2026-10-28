«Хи-Квадрат» вышел на рынок среднего и малого бизнеса

«Хи-Квадрат» выводит флагманскую линейку решений в новые сегменты рынка. Компания представила специальные тарифы на использование платформы быстрой разработки приложений и корпоративных систем Xsquare для среднего и малого бизнеса. Новые условия стали доступны с обновлением платформы до версии 6.6. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Исторически целевой аудиторией Xsquare выступали крупные корпоративные заказчики. Платформа позволяет им решать широкий спектр задач автоматизации – от создания учетных систем и CRM до разработки серверной части мобильных приложений и систем управления заявками. А тем компаниям, которые хранили критичные бизнес-данные в электронных таблицах или устаревших базах данных, решение дает возможность быстро перенести их в современное приложение с удобным интерфейсом.

Новые тарифные условия версии 6.6 убирают ценовой барьер для небольших компаний. Теперь разрабатывать приложения на базе платформы Xsquare может каждый, кто знаком с PostgreSQL.

Малому и среднему бизнесу доступны три тарифа, которые различаются количеством разрешенных одновременных сессий. Стоимость минимального пакета составляет 30 тыс. руб. в год. Этот тариф оптимален для индивидуальных предпринимателей, которые хотят создать сайт или приложение, не прибегая к услугам профессиональных разработчиков. Наиболее полный тариф стоит 150 тыс. руб. в год. Он предназначен для растущих компаний, которые испытывают потребность в разработке не только коммерческих, но и внутренних систем.

Отдельный акцент «Хи-Квадрат» делает на легкости использования платформы. Пользователям из сегмента СМБ не нужны сложный интерфейс и тяжелая бизнес-логика – продукт должен быть наглядным и современным. Поэтому в версии 6.6 появилась новая система дизайна, которая позволяет создавать публичные приложения без привлечения дизайнеров и веб-программистов. В ее основе лежит набор готовых интерфейсных компонентов. Например, рабочую канбан-доску для CRM-системы можно получить буквально одним запросом. По замыслу разработчиков, даже пользователь без опыта в дизайне и веб-разработке сможет собрать веб-приложение за один день.

Для оптимизации затрат небольших компаний разворачивать решения можно в облаке. Платформа Xsquare доступна у всех крупных российских облачных провайдеров, среди них: VK Cloud, Yandex Cloud, Selectel, Cloud.ru и Timeweb. Благодаря оптимизации платформы приложениям не требуется много вычислительных ресурсов. В результате нагрузка на физическое оборудование остается небольшой, поэтому размещение приложений у провайдера обойдется в среднем в 2-5 тыс. руб. в месяц.

Платформа также работает поверх множества баз данных, поэтому пользователь не привязан к одному поставщику и может выбрать СУБД, которая лучше соответствует его инфраструктуре и задачам. Помимо PostgreSQL, Xsquare поддерживает Postgres Pro, Tantor Postgres, Oracle Database, Firebird, FTData и «Ред База данных». Это позволяет заказчикам сохранять уже сделанные инвестиции в СУБД и постепенно развивать существующие и новые системы.

«Для малого и среднего бизнеса критически важна универсальная и максимально доступная среда разработки. Небольшим компаниям нужен своего рода мультитул, который не привязывает их к одной технологии, а позволяет собрать рабочее решение из того, что есть под рукой. Поэтому мы пошли по пути экосистемности – поддержки разных баз данных и сокращения показателя ресурсоемкости. Техническая оптимизация в совокупности в принципиально новой тарифной системой открывает для СМБ возможность развивать бизнес с минимальными затратами на создание и обслуживание своих ИТ-систем», – сказал технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.