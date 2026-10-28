Исследование: расходы бизнеса и госсектора на ИИ выросли вдвое

Затраты российских компаний и госучреждений на внедрение и использование ИИ в 2025 г. выросли на 95%, или почти вдвое – подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. За год предприятия вложили в технологии искусственного интеллекта 176,1 млрд руб.

Двукратный рост общероссийских расходов на искусственный интеллект обеспечил финансово-страховой сектор, где затраты увеличились на 90,7 млрд руб. (+159,6%). Заметная динамика наблюдалась и в других сферах: операциях с недвижимостью (+147,4%), транспортировке и хранении (+77,3%), административной деятельности (+73,7%), культуре, спорте и развлечениях (+65,4%). Однако из-за относительно небольших объемов расходов в этих отраслях их вклад в общий прирост оказался значительно скромнее.

В региональном разрезе выделялась Москва, на которую пришлась основная часть прироста расходов на ИИ: за год они увеличились на 92 млрд руб. С огромным отставанием от столицы в десятку регионов с наиболее заметным ростом расходов на ИИ вошли Костромская область (+1,1 млрд руб.), Краснодарский край (+787,2 млн руб.), Татарстан (+242,1 млн руб.), Амурская область (+149,9 млн руб.), Ленинградская область (+77,8 млн руб.), Воронежская область (+62,5 млн руб.), Свердловская область (+45,3 млн руб.), Удмуртия (+62,2 млн руб.) и Башкортостан (+44,4 млн руб.).

Средние затраты в пересчете на одну организацию-пользователя ИИ составили 10,9 млн руб. Максимальные расходы фиксировались сферах финансов и страхования (127,8 млн руб. на одно юрлицо), добычи полезных ископаемых (14,5 млн руб.), образования (13,4 млн руб.), транспортировки и хранения (5,8 млн руб.), а также информации и связи (5,4 млн руб.).

Среди субъектов наибольшие вложения в искусственный интеллект пришлись на Москву (84,8 млн руб. в среднем на юрлицо-пользователя ИИ), Костромскую область (12,2 млн руб.), Санкт-Петербург (5,1 млн руб.), Тюменскую область (3,9 млн руб.), Краснодарский край и Калининградская область (по 2,7 млн руб.), Липецкую область (1,9 млн руб.), Амурскую область (1,8 млн руб.), Владимирскую область (1,6 млн руб.) и Московскую область (1,4 млн руб.).