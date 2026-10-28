НПТ «Климатика» выстроила обучение сотрудников на платформе iSpring LMS

НПТ «Климатика», производитель климатического оборудования, выстроила систему обучения сотрудников в 26 филиалах на платформе iSpring LMS. Компания автоматизировала поэтапную техническую подготовку продавцов и инженеров, объединила курсы и справочные материалы на учебном портале. Это позволило снизить объем ручной работы руководителей и увеличить план продаж. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Для работы с проектировщиками и заказчиками сотрудникам НПТ «Климатика» нужны навыки продаж, переговоров и глубокое знание оборудования. Найти готовых специалистов с таким сочетанием компетенций на рынке сложно, поэтому компания самостоятельно адаптирует новичков и регулярно обучает продавцов и инженеров.

В компании используют смешанный формат. Очные тренинги развивают переговорные навыки, стрессоустойчивость и коммуникативные компетенции. Однако технические знания требуют другого подхода: информация постоянно обновляется, много материалов, сотрудники работают в разных городах, а руководителям важно видеть прогресс каждого из них. Поэтому в НПТ «Климатика» решили построить единую цифровую систему обучения.

Компания сравнила несколько решений и выбрала iSpring LMS и конструктор курсов iSpring Suite. При выборе учитывались простота разработки курсов, удобство администрирования, понятный интерфейс, возможность быстро запустить портал и создавать учебные материалы без навыков программирования.

С первого рабочего дня сотрудники приступают к 90-дневной программе адаптации, которая назначается автоматически. После каждого курса система назначает тест и открывает следующий материал только после успешного прохождения предыдущего. Для разных тем установлены свои проходные баллы. Программы различаются по ролям. Руководители видят на портале прогресс сотрудников, результаты тестов и темы, которые вызывают сложности. Это позволяет контролировать подготовку нескольких сотен специалистов независимо от того, в каком филиале они работают.

На платформе также собрана техническая библиотека с ГОСТами, СНиПами, федеральными законами и нормативами. Документы связаны с курсами гиперссылками, чтобы сотрудники могли сразу обратиться к первоисточнику. Такая база знаний значительно сокращает время подготовки к общению с клиентами и помогает быстрее находить нужную информацию.

Перед работой в реальных корпоративных программах сотрудники тренируются на симуляторах, созданных в iSpring Suite. Это позволяет безопасно отработать нужные действия и снизить риск ошибок.

Внедрение iSpring LMS и iSpring Suite помогло компании автоматизировать контроль адаптации и обучения, снизив объём ручной работы руководителей на 40%. Системное обучение стало одним из факторов, которые помогли улучшить результаты менеджеров.

«В любом бизнесе есть один важный показатель — деньги на счету. Для меня есть только две цифры: план и факт. Сейчас фактические показатели приближаются к 90–95% от плановых в том числе благодаря системному обучению в iSpring. Сотрудники стали лучше понимать преимущества инженерного оборудования. Это важно, потому что проектировщик должен видеть в продавце профессионала, который разбирается в технических решениях», — сказал Андрей Головачев, руководитель отдела корпоративного обучения НПТ «Климатика».

«Кейс НПТ "Климатика" показывает, что глубокое знание продукта напрямую влияет на бизнес-результат. Но такого уровня подготовки не добиться разовыми тренингами — нужна система, которая работает на постоянной основе. С инструментами iSpring обучение становится управляемым процессом: можно создавать курсы под задачи бизнеса, назначать их сотрудникам и оценивать результаты без ручного контроля на каждом этапе», — сказал Валерий Трошин, руководитель группы корпоративных продаж iSpring.