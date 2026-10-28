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RuVDS нарастил выручку на 70% в III квартале 2026 года

Хостинг-провайдер RuVDS увеличил выручку в III квартала 2026 г. на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания продемонстрировала рост соответствующего показателя с 47,7 млн руб. до более 81,8 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель RuVDS.

«Мы по-прежнему придерживаемся позитивной динамики – это не просто показатель эффективности работы RuVDS, но и подтверждение верности выбранной нами стратегии долгосрочного развития. Делая ставку на географию наших проектов, а также гибкость и качество сервиса, мы стараемся предложить клиентам максимум возможностей при сохранении доступных цен. Этот курс отлично зарекомендовал себя и будет продолжен», – отметил генеральный директор хостинг-провайдера Никита Цаплин.

Аналогичный тренд прослеживается и по итогам первых трёх кварталов. Так, рост составил 24% по сравнению с 2025 г. – со 166,6 млн руб. до 208 млн руб. Компания рассчитывает на увеличение показателей и по итогам последнего квартала года, по результатам которого будут приниматься меры по дальнейшему наращиванию возможностей RuVDS.

Хостинг-провайдер регулярно обновляет свою продуктовую линейку, адаптируясь к изменениям на рынке и предлагая не только новые форматы работы, но и услуги. Так, осенью этого года RuVDS вышел на рынок аренды физических серверов Bare Metal.

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