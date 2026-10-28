SkillStaff: спрос на гибкую занятость вырос на 34%, но объем найма не меняется

Платформа SkillStaff проанализировала рынок гибкой занятости по итогам III квартала 2026 г. в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Аналитика охватывает динамику спроса со стороны клиентов-заказчиков и предложения со стороны специалистов. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Главные выводы

Количество клиентов платформы выросло на 34% — в абсолютном выражении это более 20 новых компаний-заказчиков. При этом объем спроса не увеличивается, количество запрашиваемых специалистов изменилось лишь на 1%.

Рынок гибкой занятости со стороны специалистов вырос почти на 25% — каталог платформы пополнился более чем 7000 новых карточек специалистов. Суммарно на платформе более 49 тыс. специалистов.

77% клиентов готовы предоставить удаленный формат работы — показатель остается неизменным год к году. Спрос на гибридный формат работы вырос вдвое — с 8% до 17%, спрос на офисный формат напротив – вдвое сократился с 14 до 7%.

Сферы, где наиболее популярна гибкая занятость остаются неизменным из квартала в квартал — ИТ, ритейл, банки и финтех, телеком и промышленность. В III квартале 2026 г. вырос спрос на гибкую занятость среди ритейл компаний с 14 до 21% и телеком — с 6 до 11%.

Каждый второй клиент привлекает специалистов на краткосрочные задачи до шести месяцев. Доля специалистов, привлекаемых на бессрочной основе, выросла с 9% до 14%.

Спрос и предложение

В III квартале 2026 г. сохраняется положительная динамика в отношении роста числа новых клиентов, однако есть особенности спроса. Количество клиентов платформы выросло на 34%. При этом количество запрашиваемых специалистов изменилось лишь на 1%, что свидетельствует о переходе к точечному подбору и акценту на эффективности. Рынок гибкой занятости со стороны специалистов вырос почти на 25% — каталог платформы пополнился более чем 7000 новых резюме.

В III квартале 2026 г. структуру спроса на платформе возглавили ИТ-компании (39%), сохранив лидерство, хотя их доля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (47%). Наиболее популярные роли в этом сегменте – системный аналитик, java и .net разработчик.

Главным трендом квартала стал рост запросов ритейла, который увеличил долю с 14% до 21% и вышел на второе место. Традиционно компании из сфер торговли и электронной коммерции в этот период начинают готовиться к периоду акций и распродаж в конце года. Формат проектной занятости здесь наиболее интересен бизнесу при подготовке к сезонной нагрузке.

Рост также продемонстрировал телеком — его доля почти удвоилась с 6% до 11%. Анализ запросов показывает, что компании этой сферы фокусируются на инфраструктурной надежности, запрашивая DevOps, и интеграции сложных систем. Спрос на системных аналитиков внутри сегмента вырос в пять раз.

Всего суммарно за первые три квартала 2026 г. было закрыто 1265 задач и проектов.

Востребованные ИТ-специалисты, их ставки и грейды

Среди ИТ-специалистов неизменно остаются наиболее востребованными топ-3 роли: системный аналитик, разработчики python и java. Однако в 2026 г. есть значительное снижение средних ставок: системный аналитик: -19%, python разработчик: 18%, java разработчик -16,3%. Несмотря на снижение, джависты сохраняют лидерство по средней ставке в час: 2222 руб.

В среднем зарплаты в ИТ снизились на 15–25% в III квартале 2026 г. по сравнению со II кварталом 2026 г. Наибольшее падение отмечается у специалистов мобильной разработки (iOS/Android) на 30%. Data Engineering: снижение минимальной границы с 250 000 руб. до 180 000 руб. (-28%). Ручное и автоматизированное тестирование: снижение минимальных окладов на 15–20% до 130 000 – 140 000 руб.

Senior-специалисты по-прежнему составляют основу ИТ-направления на платформе (43,6%), однако их доля снизилась на 11%. Доля Junior и Junior+ выросла более чем в три раза в процентном соотношении. Год к году становится заметнее, что начинающим специалистам сложнее найти работу. Рынок работодателя запрашивает преимущественно высококвалифицированных специалистов, которые совмещают в себе несколько ролей. До конца года и далее в 2027 г. будет сохраняться тенденция для начинающих специалистов.

ИИ-специалисты для проектной работы

Что касается ИИ-специалистов, с 2025 г. рынок показывает стремительную диверсификацию направления и появление узкопрофильных специализаций: ИИ-видеомейкер, ИИ-дизайнер, MLOps, Архитектор ИИ-агентов, промпт-инженер. При этом средняя ставка по направлению снизилась почти вдвое — с 3182 до 1593 руб. Это объясняется притоком новых, более доступных по стоимости специалистов и размыванием пула дорогих ML-разработчиков, ставка которых снизилась на ~28% (3551 руб. в 2025 г. и 2571 руб. в 2026 г.).

Условия привлечения

77% клиентов готовы предоставить удаленный формат работы — показатель остается неизменным год к году. Спрос на гибридный формат работы вырос вдвое — с 8% до 17%, спрос на офисный формат напротив – вдвое сократился с 14 до 7%.

Каждый второй клиент привлекает специалистов на краткосрочные задачи до шести месяцев. Доля специалистов, привлекаемых на бессрочной основе, выросла с 9% до 14%.

***

В исследовании приняло участие около 15 тыс. активных профилей специалистов гибкой занятости, размещенных на платформе (проектные специалисты, индивидуальные предприниматели и самозанятые) и 191 компания.