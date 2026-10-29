Директором филиала МТС в Нижегородской области назначен Василий Голуб

МТС объявляет о назначении Василия Голуба директором филиала МТС в Нижегородской области. Приоритетом работы нового руководителя станет развитие технологического партнерства с крупнейшими предприятиями и организациями Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Нижегородская область является одним из ключевых промышленных центров страны. МТС планирует расширять сотрудничество с предприятиями региона в области цифровизации производства: внедрять решения промышленного интернета, видеонаблюдения и анализа данных, облачные сервисы, кибербезопасность, инструменты предиктивного обслуживания оборудования и автоматизации бизнес-процессов.

Важным направлением станет развитие сети 5G – МТС уже запустила первые базовые станции 5G в Нижнем Новгороде в диапазоне технологической нейтральности в самых оживленных районах города. Планируется, что в дальнейшем на базе 5G будут реализованы различные проекты по удаленному управлению техникой на предприятиях региона, по передаче больших объемов данных с датчиков в режиме, близком к реальному времени, применению компьютерного зрения на производстве и многие другие.

Филиал также продолжит развивать партнерство с органами власти региона. Планируется реализация совместных цифровых проектов, направленных на поддержку туристического потенциала, экологии, транспорта и экономики Нижегородской области. Отдельное внимание Василий Голуб намерен уделить модернизации инфраструктуры и улучшению качества мобильной связи в Нижнем Новгороде и области, включая удаленные и малонаселенные пункты региона.

«Василий Голуб возвращается на родину — в Нижний Новгород, где он начинал свой карьерный путь в компании. Это один из ключевых промышленных и технологических центров страны: регион традиционно силен в автомобилестроении, судостроении, металлургии, нефтехимии, радиоэлектронике и приборостроении, а его ИТ-сектор демонстрирует уверенный рост. За годы работы в МТС Василий прошел путь от специалиста до руководителя региональных филиалов, накопив уникальный опыт управления и реализации масштабных цифровых проектов. Уверен, что его глубокая технологическая экспертиза и знание региональной специфики позволят нам вывести сотрудничество с ключевыми предприятиями и органами власти Нижегородской области на новый уровень — от развития промышленного интернета и 5G до совместных проектов в сфере цифровизации, транспорта, туризма и экологии, продолжив курс на технологическое лидерство и развитие территории», — отметил вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Василий Голуб родился в 1983 г. в Нижнем Новгороде. Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. Карьеру в МТС начал в 2005 г., пройдя путь от маркетолога до руководителя ряда филиалов МТС. Перед назначением в Нижний Новгород занимал пост директора филиала МТС в Воронежской области.