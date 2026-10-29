iTrend предложил собственную методологию продвижения ИТ-решений в нейросетях

По экспертной оценке коммуникационного агентства iTrend, 72% ИТ-компаний в России уже признают нейросети перспективным каналом лидогенерации и влияния на продажи в b2b, особенно в условиях снижения эффективности других цифровых инструментов и площадок. Для продвижения компаний в популярных нейросетях агентство разработало собственную методологию, которая связывает контент с задачами и возможными запросами заказчиков. Она помогает повысить присутствие продуктов и решений в ответах нейросетей. Об этом CNews сообщили представители iTrend.

Методология iTrend учитывает особенности нейросетей при формировании ответов на запросы пользователей: поиск информации в первых абзацах, уникальных цифр, подходов, результатов тестов и т. д. Это позволяет делать контент отвечающим на запросы рынка и максимально заметным для ИИ-алгоритмов.

В отличие от привычного поиска, который направляет пользователя на наиболее релевантный запросу интернет-ресурс, чат с нейросетью удерживает человека в своем контуре и превращает поиск в экспертную консультацию. Пользователь формулирует проблему, а нейросеть помогает ему найти решение. Задача GEO для интеллектуально сложных ИТ-продуктов — сформулировать гипотезы о задачах клиентов и подготовить AI-friendly контент, который попадет в поле зрения нейросети и будет воспринят ею как достоверный источник.

Например, потенциальный покупатель программно-аппаратного комплекса может искать в ИИ-сервисах, чем и как заменить зарубежную инфраструктуру, подбирать конфигурацию под определенную нагрузку или проверять совместимость с российским ПО. Именно такие вопросы становятся отправной точкой для подготовки публикаций.

Также подход iTrend предусматривает использование единого глоссария продуктовых формулировок и цифр на всех площадках — так нейросети воспринимают информацию о компании и ее продуктах как единую сущность.

Отслеживать динамику продвижения помогает набор поисковых запросов, сформированных на основе ключевых слов и отражающих различные сценарии нейропоиска.

«Путь покупателя в b2b меняется: заказчики используют ИИ, чтобы разобраться в технологиях, сравнить решения и проверить информацию о поставщиках еще до обращения в компанию. Для ИТ-бизнеса со сложными продуктами, высоким средним чеком и длительным циклом продаж это еще одна точка контакта с будущим клиентом. Но попытка стать для нейросетей экспертом сразу во всех ИТ-темах размывает фокус работы. Нужно выбрать конкретный продукт или нишу и понять, как рассуждает заказчик, который еще не знает о вашем решении: с какими ограничениями он сталкивается, что сравнивает и какие доказательства ему нужны. Мы проверили этот подход в пилотных проектах и сейчас готовы применять накопленный опыт в работе с новыми клиентами», — сказала Ася Власова, управляющий партнер iTrend.

По мнению экспертов iTrend, ближайшее будущее коммуникаций — за «цифровыми аватарами» брендов, которые будут выстраивать взаимодействие как с людьми, так и с машинами.