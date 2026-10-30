BPMSoft и ИМЭС будут развивать цифровые компетенции студентов

Разработчик AI-driven low-code-платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) и Институт международных экономических связей (ИМЭС) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Партнеры планируют интегрировать корпоративные ИТ-решения в процесс обучения и развивать практические навыки студентов в области цифровых технологий. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

В рамках сотрудничества учащиеся четвертого курса направления «Бизнес-информатика» будут работать с платформой BPMSoft на профильной дисциплине «ИТ в предпринимательской деятельности». Обучение строится на решении реальных бизнес-кейсов: студенты сформируют проектные команды и опробуют ключевые роли – от бизнес-аналитика и дизайнера до разработчика и специалиста по тестированию. Партнерство также предполагает проведение гостевых лекций, мастер-классов, стажировок и программы трудоустройства выпускников.

Александр Лукин, руководитель образовательной программы «Бизнес-информатика» ИМЭС, отметил: «Партнерство с BPMSoft дает нам возможность интегрировать в учебные курсы самые актуальные технологические стеки. Мы стремимся выстроить образовательный процесс так, чтобы наши выпускники выходили на рынок труда со сформированным портфолио и пониманием реальных бизнес-процессов. BPMSoft предоставляет студентам эффективный инструмент для погружения в профессию».

Юлия Голякина, руководитель программы «BPMSoft Образование», сказала: «Спрос на специалистов, умеющих сочетать понимание бизнес-процессов с владением low-code-технологиями и ИИ-инструментами, растет во всех секторах экономики. Наша задача – сократить дистанцию между академической подготовкой и требованиями реального бизнеса. Для BPMSoft партнерство с ИМЭС – возможность совместно формировать образовательные практики, которые отвечают требованиям рынка».

Сотрудничество с ИМЭС реализуется в рамках академической программы «BPMSoft Образование». За три года к инициативе присоединились более 50 российских вузов, а обучение на платформе BPMSoft прошли свыше 5 тыс. студентов.