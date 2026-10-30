ИТ-экосистема «Лукоморье» и КНИТУ-КАИ включат российские инструменты управления проектами в учебный процесс

ИТ-экосистема «Лукоморье» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились использовать продукты экосистемы «Лукоморье» при обучении студентов, развивать практическую подготовку и вести совместные научно-технические проекты. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморье».

Студенты университета будут осваивать управление проектами в тех же российских системах, с которыми в дальнейшем им предстоит взаимодействовать в рамках своей основной деятельности на российских предприятиях.

Первым шагом в реализации соглашения станет интеграция технологий «Лукоморья» в дисциплину «Управление ИТ-проектами». В ней студенты начнут изучать платформы «Яга» и «Финист». Занятия с использованием таких продуктов начнутся уже в 2027 году, в третьем и четвертом семестрах. До этого, в IV квартале 2026 г., преподаватели университета пройдут отдельную подготовку по развитию навыков работы с отечественным ПО «Лукоморье».

Соглашением предусмотрены несколько направлений совместной работы: интеграция продуктов «Лукоморье» в учебные дисциплины; подготовка преподавателей университета к работе с российскими программными продуктами; лекции и мастер-классы специалистов «Лукоморья» для студентов; профессиональные конференции, хакатоны, олимпиады и профориентационные мероприятия.

Платформа «Яга» предназначена для управления полным жизненным циклом создания ИТ-продуктов: в ней команды ставят и отслеживают задачи, ведут базу знаний и строят отчеты по ходу работы. Платформа для управления портфелем проектов «Финист» позволяет руководителям проектов осуществлять общее планирование, обеспечивает распределение ресурсов и контроль исполнения поставленных задач на уровне всей организации.

Сотрудничество российского вендора и крупного вуза Республики Татарстан усилит процесс подготовки студентов Кафедры цифровой экономики КНИТУ-КАИ, проходящих обучение по направлениям 27.03.05 «Инноватика» (профиль «Финансовые технологии») и 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (профили «Программные системы цифровизации организаций» и «DevOps-инжиниринг»). Участие специалистов компании в экспертизе программ поможет учитывать в них требования работодателей и изменения в профессиональных компетенциях.

«Компании, которые переходят на российское ПО, в первую очередь ищут специалистов, уже умеющих работать в отечественных инструментах, а вузам нужен доступ к этим инструментам и к практикам из реальных проектов. Мы даем университету и то и другое. Наши продукты отлично подходят для учебного процесса, а наши специалисты помогут провести в вузе серию лекций и практик, направленных на общее развитие экспертизы в области российского программного обеспечения. Сотрудничество с КНИТУ-КАИ – это отличная возможность вырастить востребованные кадры, в которых сегодня так нуждается вся отрасль», – отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Отечественные предприятия заинтересованы в трудоустройстве выпускников нашего вуза, и среди требований, которые мы слышим от бизнеса, часто звучат пожелания по развитию компетенций в области российского программного обеспечения и практического опыта по работе с ним. Сотрудничество с ИТ-экосистемой "Лукоморье" позволит нам глубже познакомить обучающихся с новейшими технологиями для управления проектами и значительно расширит наши возможности по практической подготовке кадров. Это особенно актуально для направлений, связанных с цифровизацией организаций, разработкой программных систем и DevOps-инжинирингом», – сказала Наталья Аппаллонова, заведующая кафедрой цифровой экономики, исполняющая обязанности директора Высшей школы предпринимательства и информационных технологий КНИТУ-КАИ.