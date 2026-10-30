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«Марс Технологии» и «Группа Астра» работают над решениями для оповещения населения на базе Astra Linux Embedded

«Марс Технологии» и «Группа Астра» работают над решениями, призванными стать отраслевым стандартом для систем оповещения населения. Партнеры разрабатывают специализированные устройства на базе операционной системы Astra Linux Embedded, учитывая конкретные задачи заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Системы «Марс-Арсенал» производства компании «Марс Технологии» используются для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, координации эвакуационных действий и информирования экстренных служб — это важнейшая мера обеспечения безопасности граждан. В составе таких систем в том числе используются пульты управления и оконечные устройства: сиренно-речевые и сиренные установки. Использование встроенной операционной системы непосредственно на оконечных устройствах — настоящий прорыв в обеспечении информационной безопасности систем оповещения.

В тесном технологическом партнерстве с разработчиками Astra Linux Embedded инженеры систем оповещения «Марс-Арсенал» создают предметно-ориентированные версии устройств для целей конкретного проекта. Такой подход позволяет предлагать заказчику оптимальное по функциональным возможностям решение, делая обеспечение безопасности доступнее.

Данное решение разработано с учетом требований информационной безопасности в рамках проекта по созданию региональной системы оповещения Мурманской области. Проект был реализован по инициативе и при поддержке Министерства цифрового развития Мурманской области и Центра информационных технологий Мурманской области.

«Мы видим потребность наших заказчиков в надежных и экономически эффективных решениях. Вместе с командой Astra Linux Embedded мы создаем устройства, которые идеально подходят для конкретных задач оповещения и мониторинга. Это позволяет нам предложить рынку оптимальное соотношение цены, функциональности и высочайшего уровня защищенности», — отметил Алексей Кожемяко, генеральный директор «Марс Технологии».

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«Безопасность критической инфраструктуры страны не терпит компромиссов. Объединяя нашу экспертизу в области защищенных операционных систем и уникальные аппаратные разработки "Марс Технологии", мы предлагаем рынку суверенные комплексы. Наши совместные решения позволят оптимизировать стоимость и ускорить внедрение надежных систем оповещения и мониторинга по всей России», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Партнеры уверены, что на решения, разработанные в результате их сотрудничества, будут ориентироваться и другие участники рынка, что приведет к более широкому внедрению передовых отечественных технологий в госсекторе и на критически важных объектах. Таким образом, подписанное соглашение становится шагом на пути к повышению общей защищенности инфраструктуры страны и безопасности граждан.

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