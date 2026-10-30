«Нетология»: россияне рассказали, каких цифровых навыков им не хватает для решения своих задач

Более половины опрошенных (56%) за последний год сталкивались с нехваткой знаний или навыков для решения своих задач. Чаще всего респондентам не хватало практического опыта — об этом сообщили 25%. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетология».

Среди цифровых компетенций опрошенные выделили знания в области ИИ и нейросетей (7%), базовые компьютерные навыки и программирование (по 5%). Такие данные показало ежегодное исследование образовательной компании «Нетология».

Каких знаний и навыков не хватает россиянам

За последний год с нехваткой знаний или навыков для решения своих задач сталкивались более половины опрошенных (56%). Это становится важным мотивирующим фактором к прохождению дополнительного обучения. Среди тех, кто планирует учиться в ближайший год, в такой ситуации оказывались 63%.

Чаще всего респондентам не хватало практического опыта — об этом сообщили 25%. Далее следуют знания в области ИИ и нейросетей, а также иностранных языков — по 7%, юридические знания, базовые компьютерные навыки и программирование — по 5%.

Онлайн-обучение все чаще используют для развития в текущей профессии

Одна из наиболее заметных тенденций — рост запроса на обучение для развития в текущей профессии. В 2026 г. 74% учившихся онлайн за последний год проходили обучение хотя бы с одной целью, которая с этим связана. Годом ранее таких было 56%.

39% учились онлайн, чтобы получить и развить знания и навыки для применения в текущей работе, 24% — чтобы быть в курсе изменений в своей сфере, 23% — чтобы усилить резюме или портфолио. 19% рассчитывали на повышение в своей компании, 15% хотели сменить место работы, не меняя профессию или специальность.

При этом цели, связанные с более радикальной сменой карьерной траектории, также остаются востребованными: 20% учились, чтобы освоить новую профессию и найти по ней работу, столько же — чтобы получить возможность дополнительной подработки или фриланса.

Среди других целей онлайн-обучения — саморазвитие и хобби (34%), запуск или развитие своего дела (7%), а также прохождение обязательного корпоративного обучения или повышение квалификации (15%).

Марианна Снигирева, генеральный директор «Нетологии»: «Большинство людей сегодня все чаще осваивают новые навыки и знания в текущей профессии. Но и обучение как способ сменить карьерный вектор никуда не уходит. Растущая доля тех, кто продолжает развиваться в профессии, связана не только с изменением трендов. За последние годы значительно выросла осведомленность об онлайн-образовании, а людей с опытом переквалификации и повышения квалификации с помощью курсов в России становится все больше. Постоянное обучение становится новой нормой, поэтому меняется и соотношение целей, которые оно закрывает для специалистов. Все чаще люди обращаются к нему не только ради кардинальных перемен, но и на более короткой дистанции: чтобы решать задачи, для которых уже не хватает имеющихся знаний, пополнять свой портфель актуальными навыками, развиваться в карьере и оставаться конкурентоспособными на рынке труда».

Как россияне выбирают онлайн-обучение

Более половины респондентов (52%) целенаправленно ищут обучение по интересующему направлению самостоятельно. Около четверти (27%) сначала узнают о программе из рекламы, от знакомых или других источников и уже после этого принимают решение пройти обучение. В 16% случаев образовательную программу предлагает работодатель.

Ключевым критерием при выборе программы остается стоимость — ее выделили 54% респондентов. Среди других значимых факторов: гибкий график и возможность учиться в своем темпе (50%) и соответствие содержания программы потребностям (47%). Для 45% важен документ об окончании, для 43% — возможность учиться именно онлайн. Практическую направленность программы выделяют 37% респондентов, квалификацию преподавателей — 36%.

Онлайн-образование продолжает расти

Знание об онлайн-образовании достигло практически максимального уровня: о таком формате знают 99% респондентов. Доля опрошенных, которые когда-либо учились онлайн, за год выросла с 64% до 68%.

При этом 60% опрошенных планируют учиться онлайн в течение ближайшего года. В 2025 г. этот показатель составлял 58%, в 2024 г. — 54%. Из них чуть меньше половины (47%) уже имеют опыт онлайн-обучения и собираются продолжать, еще 53% пока не учились онлайн и планируют попробовать этот формат впервые.

Средние расходы среди тех, кто оплачивал онлайн-обучение самостоятельно, составили 41 754 руб. — на 9 563 руб. больше, чем в 2025 г. Годом ранее эта сумма составляла 32 191 руб. При этом в новом году респонденты готовы вкладывать в обучение больше — в среднем 67 236 руб.

Об исследовании

В опросе приняли участие 2700 жителей России в возрасте от 20 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Исследование проведено в августе 2026 г. методом онлайн-опроса на панели «ОнИн». Выборка квотировалась по полу, возрасту и страте в соответствии с данными Росстата.

Для анализа динамики использовались данные аналогичных онлайн-опросов 2024–2025 гг.: август 2024 г. — 2502 респондента, август 2025 г. — 2500 респондентов.