«Ред Софт» и «Крафттек» заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и заместитель генерального директора «Крафттек» Алексей Киричук.

Соглашение призвано способствовать росту привлекательности отечественных программных продуктов и регламентирует совместную организацию и проведение отраслевых, региональных, федеральных и международных мероприятий, направленных на продвижение российского ПО.

«Мы рассматриваем это соглашение как продолжение нашей практической работы. «Ред Софт» и «Крафттек» уже прошли этап совместного тестирования и доработки интеграций. Подписанный документ переводит нашу работу в системное русло и предполагает глубокую инженерную интеграцию и вывод на рынок готовых решений корпоративного уровня», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Сотрудничество компаний носит взаимодополняющий характер. «Ред Софт» создает ПО для построения базовой ИТ-инфраструктуры, а «Крафттек» как разработчик прикладных решений адаптирует свои продукты под эту архитектуру, обеспечивая бесшовный пользовательский опыт. Например, в 2026 г. платформа Dotspace (онлайн-доска для командной работы) прошла проверку на полную совместимость с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Тестирование показало стабильную и корректную интеграцию компонентов. Это позволило разворачивать платформу Dotspace в полностью изолированных инфраструктурах – закрытых контурах крупных корпораций и ведомств – с сохранением всего заявленного функционала и строгим соответствием требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

«Для нас партнерство с «Ред Софт» – это возможность предложить рынку целостные технологически независимые решения. Мы вместе тестируем их, дорабатываем и выводим на рынок. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить партнерство и добиться ощутимого результата. Уверен, что впереди нас ждут новые совместные решения и анонсы», – сказал Алексей Киричук, заместитель генерального директора «Крафттек».