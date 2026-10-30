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«Ред Софт» и «Сетевая компания» подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и электросетевая организация «Сетевая компания» заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и заместитель генерального директора по реализации услуг и информационным технологиям «Сетевой компании» Тимур Курбангалиев.

Документ направлен на технологическое развитие решений «Ред Софт» применяемых в энергетике. Он охватывает пять ключевых направлений совместной работы по изучению и тестированию перспективных технологий в областях построения центров обработки данных, автоматизации рабочих мест, обеспечении информационной безопасности, а также импортозамещении не охваченных технологий. Для оперативной реализации этих задач будут созданы рабочие группы и налажен регулярный обмен информацией.

«Цифровая зрелость электросетевого комплекса – это вопрос как национальной безопасности, так и надежного и качественного электроснабжения у каждого потребителя. Для нас важна в первую очередь бесперебойность работы. Наша инфраструктура охватывает порядка 67 тыс. квадратных километров на всех уровнях напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ, включает более 23 тыс. трансформаторных подстанций и свыше 77 тыс. километров линий электропередачи. Управление таким масштабом требует доверенной и производительной ИТ-среды и инфраструктуры. Опыт нашего предыдущего взаимодействия с «Ред Софт» показал, что их продукты готовы к высоким нагрузкам. Сегодняшнее соглашение открывает нам новые возможности для апробации инновационных технологических решений», – сказал Тимур Курбангалиев, заместитель генерального директора по реализации услуг и информационным технологиям «Сетевой компании».

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«В сотрудничестве с АО «Сетевая компания» мы видим потенциал для совместной работы над импортозамещением и развитием безопасной ИТ-среды предприятия. В ближайшие два-три года мы планируем помочь заместить оставшиеся иностранные решения в контуре управления инфраструктурой заказчика. Уверен, что наше партнерство принесет практические результаты для всей энергетической отрасли», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Партнеры уже имеют опыт совместной работы, ранее «Ред Софт» и «Сетевая компания» реализовали ряд проектов по тестированию и внедрению отечественного программного обеспечения в инфраструктуру энергетического предприятия. Новое соглашение призвано систематизировать это взаимодействие, а также положить начало совместному аудиту текущих систем в целях выявления ИТ-потребностей в энергетической отрасли.

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