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Сергей Субботин назначен заместителем генерального директора «СберМобайла» по развитию массового рынка

Сергей Субботин занял должность заместителя генерального директора по развитию массового рынка «СберМобайла». В новой роли он сосредоточится на расширении абонентской базы, увеличении доли рынка и росте выручки за счет обновления продуктового предложения и реализации маркетинговых инициатив в массовом сегменте. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Одним из ключевых направлений станет расширение взаимодействия со Сбербанком: развитие совместных продуктов и новых возможностей для привлечения клиентов за счет синергии внутри экосистемы. Он также займется маркетинговой стратегией, бренд-позиционированием и внедрением персонализированных предложений для абонентов.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Сергей имеет более 12 лет опыта работы в телекоме, включая стратегический маркетинг, развитие мобильной, фиксированной связи и управление клиентской базой. Одним из ключевых направлений его работы было продвижение B2B-продуктов среди действующих клиентов, увеличение кросс-продаж и доли рынка за счет расширения конвергентных продуктов.

Максим Зайков, генеральный директор «СберМобайла»: «На фоне растущей конкуренции и ужесточения требований к виртуальным операторам особенно важно выстраивать развитие бизнеса с учетом интересов клиентов. Мы стремимся не просто следовать за рынком, а находить новые точки роста и предлагать решения, которые меняют привычные подходы к мобильной связи. Для реализации стратегии «СберМобайла» на следующие три года нужны смелые идеи, нестандартное мышление и готовность выходить за рамки привычных решений. Уверен, что Сергей с его многолетним опытом в телекоме и умением находить новые возможности поможет нам воплотить амбициозные планы в жизнь и добиться конкретных результатов».

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