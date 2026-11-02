«Росатом» выдал 100 преоферов по итогам юбилейной конференции «ИТ КоР»

За звание лучших боролись финалисты кейс-лабораторий для студентов по пяти ИТ-направлениям.

Корпоративная академия Росатома

Юбилейная конференция «Росатома» для специалистов по информационным технологиям «ИТ КоР» прошла в пятый раз в Нижнем Новгороде с 29 по 30 октября. Мероприятие состоялось на площадке Академии «Маяк им. А.Д. Сахарова» при поддержке АНО «Корпоративная Академия Росатома». В рамках конференции прошли экспертные сессии и круглые столы, в которых приняли участие представители госкорпорации «Росатом», правительства Нижегородской области, а также ведущих технических вузов и компаний-лидеров отрасли.

Центральным событием конференции стала панельная дискуссия «ИТ-рынок в эпоху противоречий: люди, знания, технологии». В ней приняли участие руководитель блока по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Гаранин, начальник управления цифровой стратегии «Росатома» Диана Сюняева, министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Константин Когос, заместитель первого проректора Российского технологического университета «МИРЭА» Вера Рогова, студент и сотрудник госкорпорации «Росатом» Анастасия Панькив, а также финалист кейс-лаборатории Анастасия Викуленко.

Эксперты обсудили как в текущих условиях меняется рынок, система образования и компетенции под влиянием современных технологий. Как отметили участники, внедрение ИИ требует более тесного взаимодействия предприятий и вузов: содержание подготовки специалистов должно учитывать задачи, которые им предстоит решать на производстве. Успешная карьера в ИТ должна начинаться еще во время обучения.

«В этом году наш фестиваль впервые вышел на международный уровень, объединив молодых ИТ-специалистов из России и Индии. Участники не только продемонстрировали свои навыки, но и применили их для решения актуальных задач атомной отрасли. Лучшие из финалистов кейс-лабораторий, наших предстажировок для старта ИТ карьеры в атомной отрасли, получили предварительное предложение о работе в «Росатоме». А 4-5 декабря в Индии состоятся финальные защиты международного хакатона – его участники также смогут получить приглашения в команду «Росатома». Атомная отрасль не знает границ – мы открыты для молодых талантов со всего мира, чтобы вместе создавать технологии будущего», – сказала заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.

Отдельное внимание было уделено анализу влияния ИИ на кадровые потребности отраслевых компаний, а также на формирование образовательных программ и подготовку квалифицированных специалистов в высших учебных заведениях с учетом быстроменяющегося технологического ландшафта.

«Сегодня госкорпорация «Росатом» стремится сделать искусственный интеллект своей базовой технологией, которая позволит переосмыслить бизнес-процессы, повысить их эффективность и качество, а где-то полностью изменить их привычный облик. Такой подход актуален для всех направлений бизнеса – как традиционных, так и новых. Для молодых специалистов доступны задачи на каждом этапе – от создания инфраструктуры для вычислительных мощностей, сбора и управления данными, до разработки и применения готовых ИИ-решений в промышленной эксплуатации. Более того, эффективное внедрение новых цифровых инструментов напрямую связано с необходимостью глубокого погружения в бизнес-процессы и выстраивания коммуникации на языке заказчиков. Мы видим, как эти «гибкие навыки» сегодня переходят в список обязательных требований для ИТ-команд», – отметил Евгений Гаранин.

В рамках деловой программы также состоялась панельная дискуссия Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциации КП ПОО) «Национальные и суверенные модели ИИ: миф, данность, неизбежность?». Участники обсудили готовность отрасли к суверенному искусственного интеллекту – от стратегии внедрения до экономики и управления данными.

Во второй день конференции прошла дискуссия с представителями ИТ-кластера «Код, ИИ и железо: Кто нужен индустрии, когда нейросети пишут лучше». В фокусе обсуждения – рынок труда и карьера молодых разработчиков. Аудитория ознакомилась с ИТ-проектами от ведущих компаний отрасли и обсудила реальные рабочие кейсы. Корпоративная академия «Росатома» провела для участников карьерные мастер-классы и встречи, где была возможность разобрать карьерные траектории совместно с экспертами.

Заключительным событием конференции стало награждение по итогам кейс-лабораторий для студентов. За звание победителя поборолись финалисты, отобранные по 5 направлениям: информационная безопасность, сетевое и системное администрирование, разработка на платформе «1С», машинное обучение и Python (один из языков программирования) и веб-разработка. По итогам соревнований 100 студентов получили преоферы на отраслевые вакансии. Также состоялось подведение итогов «Идеатона» – хакатона для молодых специалистов.