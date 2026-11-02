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«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Ситилинку» на уровне ruA

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Ситилинк» на уровне ruA, прогноз — «стабильный». Рейтинг присвоен по консолидированной отчетности компании по стандартам МСФО. Об этом CNews сообщил представитель «Ситилинка».

«Мы меняемся в соответствии с требованиями рынка, чтобы обеспечить устойчивый финансовый результат и потенциал для дальнейшего развития. Присвоение рейтинга — это подтверждение нашей открытости и следствие большой работы над совершенствованием системы управления рисками». Мы продолжим развивать инфраструктуру компании, внедрять передовые стандарты корпоративного управления и укреплять наши лидерские позиции в российском e-commerce», — отметила генеральный директор компании «Ситилинк» Елена Шамбер.

Присвоению рейтинга предшествовала завершенная в 2025 г. трансформация сети: компания переориентировалась на онлайн-продажи и преобразовала часть магазинов в дарксторы. Рентабельность по EBITDA за 2025 г. выросла до 3,6% против 3,1% годом ранее – в том числе за счет оптимизации расходов на персонал, торговые площадки и рекламу.

Сегодня «Ситилинк» сочетает развитую сеть продаж с высокой автоматизацией всех процессов. Компания фокусируется на расширении географии доставки, увеличении ассортимента и строгом контроле финансов, что и подтверждает полученный кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

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Среди ключевых факторов рейтинга агентство выделило: сильные рыночные и конкурентные позиции: «Ситилинк» входит в тройку крупнейших ритейлеров электроники и бытовой техники в России с присутствием в 7 федеральных округах; высокую оценку ликвидности: на горизонте двух лет денежный поток и свободный остаток средств с учетом невыбранных кредитных линий полностью покрывают потребность в инвестициях, выплатах по долгу, процентам и дивидендам; низкий уровень корпоративных рисков и прозрачную структуру собственности; устойчивость выручки: около 60% приходится на B2B-сегмент с высокой долей возобновляющихся продаж.

Прогноз по рейтингу «стабильный» предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в течение ближайших 12 месяцев.

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