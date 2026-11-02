CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

ГК Softline и Simpl объединяют экспертизу для цифровой трансформации промышленности на международных рынках

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и разработчик промышленных ИТ-решений Simpl развивают технологическое сотрудничество в стратегически значимых направлениях цифровизации промышленной безопасности, управления подрядчиками и производственными рисками. Партнерство объединяет компетенции сторон для укрепления их позиций на международных рынках и развития комплексных решений для промышленных предприятий. Сочетание технологической экспертизы, практического опыта внедрения и глубокого понимания региональной специфики создает основу для масштабирования востребованных цифровых технологий и повышения безопасности и эффективности производственных процессов. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Развитие партнерства отвечает растущей потребности промышленных компаний в комплексном управлении безопасностью и операционной эффективностью. Для предприятий нефтегазовой, металлургической, энергетической и других отраслей особое значение приобретают прозрачность взаимодействия с подрядчиками, своевременная подготовка к выполнению работ, контроль производственных рисков и сокращение задержек, связанных с многоэтапными согласованиями.

В основе технологического сотрудничества - цифровая платформа Simpl HSE и решение Simpl e-PTW. Они позволяют объединять оценку рисков, подготовку подрядчиков, оформление разрешений на проведение работ, контроль мероприятий и аудит в единой цифровой среде. Такой подход помогает предприятиям повышать управляемость производственных процессов, обеспечивать прослеживаемость решений и снижать административную нагрузку без ослабления требований безопасности.

Партнерство сочетает взаимодополняющие компетенции сторон. Simpl привносит собственные программные разработки и практический опыт цифровизации процессов промышленной безопасности на крупных производственных объектах. ГК Softline обеспечивает международную инфраструктуру взаимодействия с заказчиками, знание региональных рынков и экспертизу в сопровождении комплексных технологических проектов. Совместная работа позволяет адаптировать решения к задачам конкретных предприятий и учитывать особенности их производственной и ИТ-инфраструктуры.

Сотрудничество уже перешло к практической реализации: команды провели совместные пресейлы, проработали технические и коммерческие требования промышленных заказчиков. Первым коммерческим результатом стал заказ от промышленного предприятия в ОАЭ на начальный этап совместного проекта. В настоящее время партнеры ведут организационную подготовку к его запуску.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В регионе MENA промышленные компании сегодня переходят от экспериментов с цифровыми инструментами к запросу на решения, которые реально влияют на операционную устойчивость и качество управленческих решений. Именно поэтому в партнерстве Softline и Simpl речь идет о встраивании платформы в повседневные процессы промышленной безопасности предприятия. Технологическая зрелость платформы Simpl HSE и e-PTW, подтвержденная на крупных производственных объектах, дополняется в нашем взаимодействии умением Softline выстраивать работу с заказчиком от первого контакта до сопровождения проекта, соединяя технические возможности с реальными бизнес-задачами предприятия. Первые отклики подтверждают востребованность такого подхода, продолжаем работу в этом направлении», – сказал Евгений Куртуков, региональный директор ГК Softline в регионе MENA.

«Выход на международные промышленные рынки требует не только сильного технологического решения, но и глубокого понимания специфики работы местных предприятий. Для Simpl партнерство с Softline – это возможность применить накопленную экспертизу в новых регионах, адаптировать наши технологии к потребностям зарубежных заказчиков и перенимать лучшие международные практики. Мы уже видим практические результаты совместной работы и рассматриваем это сотрудничество как основу для дальнейшего развития международных проектов», – отметил Артем Шиляев, руководитель направления международных продаж Simpl.

Следующим направлением совместной работы станет развитие присутствия на рынках ОАЭ и других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Компании планируют расширять взаимодействие с промышленными предприятиями, обмениваться отраслевыми практиками и развивать совместные экспертные и маркетинговые инициативы. Отдельно рассматриваются возможности применения накопленного опыта на рынках Центральной Азии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Активы МТС. Инфографика CNews

Создатель знаменитого Linux-дистрибутива масштабно избавляется от сотрудников. На улицу отправится каждый десятый

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще