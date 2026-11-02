ГК Softline и Simpl объединяют экспертизу для цифровой трансформации промышленности на международных рынках

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и разработчик промышленных ИТ-решений Simpl развивают технологическое сотрудничество в стратегически значимых направлениях цифровизации промышленной безопасности, управления подрядчиками и производственными рисками. Партнерство объединяет компетенции сторон для укрепления их позиций на международных рынках и развития комплексных решений для промышленных предприятий. Сочетание технологической экспертизы, практического опыта внедрения и глубокого понимания региональной специфики создает основу для масштабирования востребованных цифровых технологий и повышения безопасности и эффективности производственных процессов. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Развитие партнерства отвечает растущей потребности промышленных компаний в комплексном управлении безопасностью и операционной эффективностью. Для предприятий нефтегазовой, металлургической, энергетической и других отраслей особое значение приобретают прозрачность взаимодействия с подрядчиками, своевременная подготовка к выполнению работ, контроль производственных рисков и сокращение задержек, связанных с многоэтапными согласованиями.

В основе технологического сотрудничества - цифровая платформа Simpl HSE и решение Simpl e-PTW. Они позволяют объединять оценку рисков, подготовку подрядчиков, оформление разрешений на проведение работ, контроль мероприятий и аудит в единой цифровой среде. Такой подход помогает предприятиям повышать управляемость производственных процессов, обеспечивать прослеживаемость решений и снижать административную нагрузку без ослабления требований безопасности.

Партнерство сочетает взаимодополняющие компетенции сторон. Simpl привносит собственные программные разработки и практический опыт цифровизации процессов промышленной безопасности на крупных производственных объектах. ГК Softline обеспечивает международную инфраструктуру взаимодействия с заказчиками, знание региональных рынков и экспертизу в сопровождении комплексных технологических проектов. Совместная работа позволяет адаптировать решения к задачам конкретных предприятий и учитывать особенности их производственной и ИТ-инфраструктуры.

Сотрудничество уже перешло к практической реализации: команды провели совместные пресейлы, проработали технические и коммерческие требования промышленных заказчиков. Первым коммерческим результатом стал заказ от промышленного предприятия в ОАЭ на начальный этап совместного проекта. В настоящее время партнеры ведут организационную подготовку к его запуску.

«В регионе MENA промышленные компании сегодня переходят от экспериментов с цифровыми инструментами к запросу на решения, которые реально влияют на операционную устойчивость и качество управленческих решений. Именно поэтому в партнерстве Softline и Simpl речь идет о встраивании платформы в повседневные процессы промышленной безопасности предприятия. Технологическая зрелость платформы Simpl HSE и e-PTW, подтвержденная на крупных производственных объектах, дополняется в нашем взаимодействии умением Softline выстраивать работу с заказчиком от первого контакта до сопровождения проекта, соединяя технические возможности с реальными бизнес-задачами предприятия. Первые отклики подтверждают востребованность такого подхода, продолжаем работу в этом направлении», – сказал Евгений Куртуков, региональный директор ГК Softline в регионе MENA.

«Выход на международные промышленные рынки требует не только сильного технологического решения, но и глубокого понимания специфики работы местных предприятий. Для Simpl партнерство с Softline – это возможность применить накопленную экспертизу в новых регионах, адаптировать наши технологии к потребностям зарубежных заказчиков и перенимать лучшие международные практики. Мы уже видим практические результаты совместной работы и рассматриваем это сотрудничество как основу для дальнейшего развития международных проектов», – отметил Артем Шиляев, руководитель направления международных продаж Simpl.

Следующим направлением совместной работы станет развитие присутствия на рынках ОАЭ и других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Компании планируют расширять взаимодействие с промышленными предприятиями, обмениваться отраслевыми практиками и развивать совместные экспертные и маркетинговые инициативы. Отдельно рассматриваются возможности применения накопленного опыта на рынках Центральной Азии.