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HRlink добавил на платформу управления опытом сотрудника модули «Опросы» и «Новости»

HRlink дополнил платформу управления опытом сотрудника (Employee Experience Platform, EXP) решениями для внутренних коммуникаций, информирования и получения обратной связи от сотрудников — модулями «Опросы» и «Новости». Развитие платформы отражает новый подход HRlink к цифровому рабочему пространству, где сотрудники могут решать любые кадровые и рабочие вопросы в единой цифровой среде без перехода между разрозненными сервисами. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Новый модуль «Опросы» предназначен для сбора обратной связи от сотрудников и позволяет компаниям отказаться от внешних форм на сторонних площадках и самописных решений. Опрос создается внутри корпоративной среды, а сотрудник на старте видит цель анкетирования, примерное время заполнения и информацию о том, как будут использоваться результаты. Такой подход помогает сделать взаимодействие с работниками более прозрачным и повысить качество обратной связи.

«При планировании функциональности нового модуля мы отталкивались от запроса компаний на более зрелый подход в управлении персоналом. Для формирования культуры сбора и анализа обратной связи бизнесу нужны удобные и понятные в использовании инструменты внутри уже установленных корпоративных систем, где сотрудники в знакомом интерфейсе решают рабочие вопросы», – сказал директор по продуктовой стратегии HRlink Сергей Репринцев.

Для бизнеса важным преимуществом становится возможность проводить анкетирование сотрудников внутри защищенного цифрового контура. Данные не передаются на внешние ресурсы, что снижает риски утечек персональной информации. В модуле доступны самые популярные методологии опросов для решения бизнес-задач и поддерживается гибкая настройка опросов – за счет интеграции с модулем «Оргструктура» анкету можно направить не всему штату, а отдельным подразделениям или проектным командам.

Второй новый инструмент — модуль «Новости», предназначенный для рассылки актуальной информации о компании. Его задача — повысить эффективность внутренних коммуникаций и сократить количество информационного шума, с которым сталкиваются сотрудники крупных организаций. Вместо массовой рассылки сообщений всему штату модуль также поддерживает возможности персональных настроек и позволяет направлять сотрудникам только релевантный контент, повышая вероятность его прочтения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для критически важных сообщений в модуле предусмотрена функция подтверждения ознакомления. HR и внутренние коммуникаторы получают сквозную статистику по публикациям, включая данные об охватах. Таким образом, эффективность коммуникации поддается более объективной оценке: проверить можно не только факт отправки сообщения, но и реальное взаимодействие сотрудников с ним.

В модуль «Новости» также встроен искусственный интеллект, который ускоряет подготовку материалов. Технология помогает в создании визуального оформления, редактирования, а также адаптации текста под целевую аудиторию.

«Для нас развитие HRlink как EXP-платформы означает переход к созданию единой цифровой среды взаимодействия сотрудника с компанией. «Опросы» и «Новости» решают две принципиально важные задачи — помогают бизнесу слышать сотрудников и эффективно доносить до них информацию. При этом оба модуля связаны с другими элементами платформы: например, таргетировать опрос можно по “Оргструктуре”, а новости — персонализировать с учетом зон ответственности сотрудников. В итоге компания получает не набор независимых инструментов, а единую систему, которая делает рабочие сервисы более доступными, быстрыми и понятными для команды», — сказал Сергей Репринцев.

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