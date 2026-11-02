Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды (утв. Президентом Российской Федерации 22 октября 2026 г.)

Для благоустройства опорных населенных пунктов будут закупать товары, работы, услуги у субъектов креативных индустрий (скульпторы, художники, архитекторы, урбанисты, мастера художественных промыслов и ремесел, представители арт-индустрии).

В перечень критериев для оценки заявок участников закупок работ по благоустройству включат состояние ранее благоустроенных территорий, наличие собственных технических решений, системы контроля качества выполненных работ и положительного опыта исполнения гарантийных обязательств.

Установят требования к типовым модульным многофункциональным объектам социально-культурного и (или) бытового назначения для последующего формирования реестра таких объектов.

Подготовят предложения по разработке образовательной программы, направленной на системную подготовку руководителей в сфере архитектурно-строительного проектирования, строительства и эксплуатации объектов капстроительства, необходимых для благоустройства, а также общественных пространств.

Создадут цифровую платформу управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2026 г. №1395 «О межведомственных региональных информационно-координационных центрах»

Для повышения эффективности координации деятельности федеральных органов, осуществляющих охрану внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа и их природных ресурсов, в Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Каспийске, Краснодаре, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Симферополе и Южно-Сахалинске будут созданы межведомственные информационно-координационные центры.

ФСБ утвердит положение о центрах и установит районы их ответственности. Министерства, службы и госкорпорации должны принять участие в работе центров, определить территориальные органы и должностных лиц, отвечающих за их функционирование. Регионам, субъектам ТЭК и коммерческим организациям следует подключить к центрам информсистемы и дежурные службы.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2026 г. №1394 «Об утверждении Правил интеграции информационных систем, указанных в части 6 статьи 5.1 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», с государственной информационной системой «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»

Правительство утвердило правила интеграции информсистем, в которых осуществляются сбор, обработка и хранение первичных статданных, административных данных и формирование официальной статистики (в т. ч. госинформсистем), с Цифровой аналитической платформой предоставления статданных (ГИС ЦАП).

Определены перечень и полномочия участников интеграции. Она осуществляется посредством СМЭВ, а также посредством применения технологии прикладного программного интерфейса на основании соглашений о взаимодействии, заключаемых между оператором ГИС ЦАП и операторами информсистем. Определены условия, при наличии которых заключаются такие соглашения. При отсутствии хотя бы одного из них соглашение будет заключаться на основании решения подкомиссии по развитию системы госстатистики Правительственной комиссии по цифровому развитию, принимаемого на основании предложений оператора ГИС ЦАП, включающих позиции участников интеграции, и устанавливающего ее сроки.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2026 г. №1378 «Об утверждении Правил функционирования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»

Установлены правила функционирования госинформсистемы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Указаны требования к режиму ее функционирования и правила доступа участников системы к информации.

Информацию о возможности использования отдельных компонентов системы по мере их ввода в эксплуатацию оператор размещает на своем сайте не менее чем за 5 рабочих дней до дня, с которого возможно использование компонентов.

Оператор уведомляет субъектов и пользователей системы о проведении плановых технологических работ не позднее чем за 24 часа до их начала, о возникновении нештатной ситуации и об ориентировочных сроках восстановления работоспособности системы путем размещения сообщения в личных кабинетах и на интернет-портале системы.

Общее время недоступности системы в связи с проведением технологических работ не должно превышать 8 часов в месяц.

Авторизация в личном кабинете проходит через ЕСИА. Документы подписываются УКЭП или УНЭП.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2026 г. №2983-р

Многодетным, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий универсальные услуги почтовой связи будут предоставляться по тарифам, подлежащим госрегулированию в соответствии с законодательством о естественных монополиях.

Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2026 г. №1396 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2023 г. №417»

Скорректированы правила функционирования ЕИС электронных путевок.

Туристы и иные заказчики туристского продукта будут получать через госуслуги информацию о заключении (изменении) договора с туроператором или турагентом, угрозах безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания.

Отказаться от уведомлений можно в личном кабинете.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2026 г. №2896-р

Установлено, что через приложение МАХ можно предъявить сведения из свидетельства о рождении, чтобы подтвердить личность несовершеннолетнего в т. ч. при покупке проездных документов, при обращении за медпомощью, посещении МФЦ, культурно-просветительных, спортивных и зрелищных мероприятий.

Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2026 г. №1348 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2023 г. №1551»

В рамках ведения централизованного учета сведений об участниках СВО после внесения сведений в систему «Соцстрах» СФР дополняет ее полученной из МВД информацией о наличии или отсутствии судимости у ветеранов боевых действий, уволенных со службы, и ополченцев Донбасса.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2026 г. №1324 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. №1625»

ФНС ограничивает доступ к сведениям ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности и некоторым данным из ЕГРЮЛ в отношении российских организаций, которые попали или могут попасть под санкции. Минфин ведет непубличный перечень таких лиц. Заявления о включении в список и сохранении записи в нем можно подать в том числе в форме электронного документа.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2026 г. №1280 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2026 г. №821»

Для операторов посреднических цифровых платформ скорректированы правила проверки информации, размещаемой партнерами в карточках товаров. Изменения затронули лекарственные средства, медизделия и товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия.

Кроме того, уточнен перечень используемых при проверке информсистем и правила взаимодействия с их операторами.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2026 г. №1279 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. №656»

Установлены требования к операторам маркетплейсов, на электронных площадках которых государственные и муниципальные детские сады, школы и колледжи смогут проводить госзакупки.

Такие маркетплейсы должны быть включены в реестр посреднических цифровых платформ, располагать логистической инфраструктурой не менее чем в 45 регионах, а также иметь не менее двух поставщиков товаров из перечня средств обучения, необходимых при оснащении образовательных организаций. Он утвержден приказом Минпросвещения и включает различную мебель, технику и оборудование.

Перечень документов для операторов маркетплейсов, претендующих на участие в госзакупках, и порядок их подачи для прохождения проверки соответствия будут размещены Минфином в единой информационной системе в сфере закупок. Документы нужно подать до 2 ноября. Проверка соответствия продлится до конца ноября. Затем Минфин сформирует перечень маркетплейсов, на площадках которых можно проводить госзакупки, и представит его на утверждение в Правительство.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 13 октября 2026 г. №5366 «Об утверждении перечня электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули), в отношении которых уплачивается технологический сбор, размеров такого сбора и методики определения размеров технологического сбора»

С 1 декабря 2026 г. в России будет действовать технологический сбор в отношении электроники. В связи с этим установлены перечень таких товаров, размеры сбора и методика его расчета.

Так, в отношении ноутбуков базовая ставка сбора будет равняться 746 руб., при наличии информации о товарном знаке и модели размер сбора составит 500 руб., при отсутствии таких сведений - 992 руб. Для смартфонов - 373 руб., 250 руб. и 496 руб. соответственно.

Информация Банка России от 29 октября 2026 г. «Переводы по СБП для бизнеса увеличат до 30 млн рублей»

Банк России планирует увеличить предельную сумму одного платежа через СБП для бизнеса до 30 млн руб.

Нововведение затронет не только расчеты между юрлицами, но и переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему.

Информация Банка России от 29 октября 2026 г. «Таксономия по представлению информации по запросам версия 8.1.0.3 (для администраторов индикаторов, страховщиков и ПУРЦБ)»

Для администраторов индикаторов, страховщиков и профучастников рынка ценных бумаг размещена обновленная таксономия XBRL по представлению информации по запросам (версия 8.1.0.3). Банк России разъяснил порядок ее применения.

Информация Банка России от 28 октября 2026 г. «Информационная безопасность: установлены требования к поставщикам ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов для финансовых организаций»

Вводится регулирование аутсорсинга информационных технологий и облачных сервисов для финансовых организаций. Закон устанавливает для привлекаемых организаций требования по информационной безопасности, в том числе по защите информации ограниченного доступа. Он начнет действовать через год после официального опубликования.

Банкам, страховым компаниям и другим поднадзорным регулятору организациям следует уведомлять Банк России о своем намерении привлечь аутсорсинговые компании. Последние в свою очередь, наряду с финансовыми организациями, будут нести ответственность за разглашение информации, которую от них получили.

Поставщики информационных технологий и облачных сервисов должны будут ежегодно проводить внешний аудит соответствия установленным требованиям с привлечением организаций, у которых есть лицензия ФСБ или ФСТЭК.

Закон устанавливает требования к договору между финансовой организацией и поставщиком услуг.

Информация Банка России от 28 октября 2026 г. «Финальная таксономия XBRL Банка России финальная версия 8.1 (для НСО, со скорректированными контрольными соотношениями для АИФ и УК, КРА, НПФ, операторов, ОСР, ПУРЦБ, страховщиков)»

Выпущена финальная таксономия XBRL Банка России версии 8.1 со скорректированными контрольными соотношениями для акционерных инвестфондов и УК, кредитных рейтинговых агентств, НПФ, операторов платформ, операторов сервиса рассрочки, профучастников рынка ценных бумаг, страховщиков.

Информационное письмо Банка России от 26 октября 2026 г. №ИН-03-45/39 «О Методике оценки Банком России деятельности операторов электронных денежных средств при оказании клиентам услуг по переводу денежных средств»

Банк России сообщает о принятии методики оценки деятельности операторов электронных денежных средств (ОЭДС).

Цель - проверка деятельности ОЭДС на соответствие методическим рекомендациям регулятора по повышению качества оказания услуг по переводу денежных средств.

Оценка будет проводиться на основании имеющейся в Банке России информации о деятельности ОЭДС, в частности, количестве электронных средств платежа для перевода ЭДС, предоставленных ОЭДС, количестве и объемах операций с электронными средствами платежа для перевода ЭДС, совершенных ОЭДС.

Банк России рекомендует всем ОЭДС проводить самооценку с учетом положений методики.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 8 октября 2026 г. №П24-95153

МВД, другие госорганы и органы внебюджетных фондов должны направлять сведения о гражданах для их обновления в регистре физлиц ЕСИА. Со стороны МВД такая информация не направляется. Сведения о российском паспорте в регистре физлиц ЕСИА обновляются пользователем самостоятельно на Госуслугах или при поступлении обновленной информации из регистра сведений о населении (ЕРН) с последующей проверкой, поступившей из ЕРН информации о паспорте в информсистеме МВД.

В СМЭВ реализован подписочный вид сведений единого электронного сервиса, позволяющий участникам эксперимента по повышению качества и связанности данных госинформресурсов получать из регистров ЕСИА обновленные сведения пользователей ЕСИА с их заранее выданного в пользу участника эксперимента согласия. Сведения о недействительности паспорта не передаются из информсистемы МВД в адрес ECИА в рамках эксперимента, а также не предоставляются из ЕРН. Они не могут быть переданы из ЕСИА во внешние информсистемы с использованием указанного вида сведений.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 октября 2026 г. №23514-ОГ/04

IP-видеодомофоны и системы видеонаблюдения в многоквартирных домах, передающие сигнал через Интернет, не сопряжены с оказанием услуг связи собственникам помещений в многоквартирном доме. Такие сети связи могут быть включены в состав общего имущества многоквартирного дома по решению общего собрания собственников.

Организации и ИП вправе осуществлять монтаж и техобслуживание средств связи без лицензии.

Информация Минфина России от 7 октября 2026 г. «Минфин России предлагает расширить возможности электронной связи для взаимодействия с юридическими лицами»

Минфин предложил разрешить ООО - субъектам МСП при соблюдении установленных условий использовать адрес электронной почты как официальный канал связи. Также разработан механизм перехода на использование адреса электронной почты для связи с третьими лицами. Соответствующие проекты федеральных законов размещены на портале regulation.gov.ru.

Действующее законодательство обязывает юрлиц использовать для связи с третьими лицами физический адрес, что влечет дополнительные расходы (аренда, содержание офиса). Предлагаемые изменения позволят сократить их.

Переход будет добровольным. Возможность предусмотрена для новых и для уже действующих компаний. При этом компания должна вести нелицензируемые виды деятельности и не оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке. Кроме того, руководитель компании должен проживать в России.

Госрегистрация юрлица будет осуществляться по месту жительства его руководителя. Адрес руководителя будет использоваться для постановки на учет в налоговом органе и определения подведомственности и подсудности при рассмотрении дел с участием такого юрлица.