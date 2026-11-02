«Университет Иннополис» и Минтранс РТ будут внедрять беспилотные и ИИ-системы в транспортную отрасль региона

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и российский ИТ-вуз заключили соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных систем управления и искусственного интеллекта. Подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства РТИ и директор «Университета Иннополис» Дмитрий Вандюков. Об этом CNews сообщили представители «Университета Иннополис».

Сотрудничество охватит пилотные проекты с беспилотным транспортом, интеллектуальные транспортные системы и цифровые решения на основе ИИ, а также экспериментальные правовые режимы, в том числе в Иннополисе.

Кроме того, партнеры займутся подготовкой и переподготовкой кадров для транспортной отрасли, поддержкой научных, стартап- и инновационных проектов, проведением конференций и семинаров, обменом аналитикой. Для этого министерство и ИТ-вуз создадут рабочие группы и экспертные советы, согласуют дорожные карты совместных мероприятий и будут обмениваться опытом.