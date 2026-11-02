CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

«Университет Иннополис» и Минтранс РТ будут внедрять беспилотные и ИИ-системы в транспортную отрасль региона

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и российский ИТ-вуз заключили соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных систем управления и искусственного интеллекта. Подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства РТИ и директор «Университета Иннополис» Дмитрий Вандюков. Об этом CNews сообщили представители «Университета Иннополис».

Сотрудничество охватит пилотные проекты с беспилотным транспортом, интеллектуальные транспортные системы и цифровые решения на основе ИИ, а также экспериментальные правовые режимы, в том числе в Иннополисе.

Кроме того, партнеры займутся подготовкой и переподготовкой кадров для транспортной отрасли, поддержкой научных, стартап- и инновационных проектов, проведением конференций и семинаров, обменом аналитикой. Для этого министерство и ИТ-вуз создадут рабочие группы и экспертные советы, согласуют дорожные карты совместных мероприятий и будут обмениваться опытом.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Создатель знаменитого Linux-дистрибутива масштабно избавляется от сотрудников. На улицу отправится каждый десятый

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще