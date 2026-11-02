YADRO начинает новый учебный год в Школе синтеза цифровых схем

Компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявляет о старте нового сезона масштабного образовательного проекта, посвященного схемотехнике и цифровому дизайну. 26 образовательных кластеров в вузах по всей России, в Беларуси и в московском офисе YADRO принимают студентов, интересующихся устройством процессоров и микросхем и основами их проектирования.

В 2026 году очные занятия школы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пензе, Севастополе, Иннополисе, Саратове, Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, Минске и Гомеле — в этих городах организованы образовательные кластеры на базе вузов – партнеров школы. В кластерах студентам предоставляется необходимое оборудование, а помощь оказывают опытные преподаватели.

Курс школы в этом году включает 24 лекции, которые проходят по субботам с октября по апрель. Для начала обучения необходимо понимать основы цифровой логики и знать системы счисления. Также будет полезно обладать навыками работы с комбинационными схемами, знать основы последовательностной логики, понимать микроархитектуру процессоров на базовом уровне, а также иметь базовые знания языка описания аппаратуры System Verilog.

«Школа синтеза создавалась благодаря энергии энтузиастов, и я рад, что стремление развивать это интересное дело объединяет все больше инженеров и талантливую молодежь. Проект вырос до всероссийских масштабов, мы включаем в программу новые курсы, дополняем его практикой и приглашаем всех присоединиться к этой перспективной области инженерных знаний», — отметил Александр Биленко, организатор Школы синтеза цифровых схем.

В этом году дополнительный курс по верификации представит Сергей Чусов, преподаватель Школы синтеза и руководитель отдела функциональной верификации НИЛ ЭСК НИУ МИЭТ: «Курс по функциональной верификации станет следующим шагом для выпускников Школы синтеза цифровых схем. При разработке микросхемы важно не только описать ее, но и проверить в различных условиях работы. Участники курса пройдут путь от определения места функциональной верификации в маршруте проектирования до создания тестов и анализа покрытия».

Ученики Школы синтеза в тех городах, где присутствуют офисы YADRO, смогут встретиться с командами компании, узнать больше о разных продуктовых направлениях, перспективных задачах и возможностях профессионального роста. Расширение кругозора и знакомство со смежными карьерными направлениями в дальнейшем поможет сделать более точный выбор карьерного пути.

По итогам первого полугодия лучшие студенты Школы синтеза начнут работу над производственными задачами под руководством наставников из числа экспертов YADRO. Результаты проектной работы можно будет использовать для учебной практики, портфолио и дипломной работы. Также лучшие выпускники Школы синтеза получат рекомендации для участия в стажировках компании.

Школа синтеза цифровых схем — это образовательная инициатива, идея которой появилась в 2019 году в Сколково. Основоположниками школы стали Александр Биленко, директор выставки ChipEXPO, и Юрий Панчул, разработчик блоков микропроцессорных ядер и сетевых микросхем, организатор и соавтор образовательных проектов в области микроэлектроники в Зеленограде и Новосибирске. Уже в 2020 году школа впервые прошла онлайн в рамках деловой программы ChipEXPO, а в 2021 году ее программа включала 36 лекций, которые прошли за три выставочных дня не только онлайн, но и в очном формате.

В 2023 году школа стала образовательным проектом YADRO. При поддержке компании расширились масштабы и содержание образовательной программы, а участники получили больше возможностей для освоения инженерных дисциплин и практической работы над техническими задачами. К настоящему моменту Школа синтеза стала центром инженерного сообщества по схемотехнике в стране: сейчас она объединяет более 2500 участников из числа студентов технических направлений и преподавателей, а также сотрудников и экспертов индустриальных предприятий.