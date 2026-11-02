CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

YADRO начинает новый учебный год в Школе синтеза цифровых схем

Компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявляет о старте нового сезона масштабного образовательного проекта, посвященного схемотехнике и цифровому дизайну. 26 образовательных кластеров в вузах по всей России, в Беларуси и в московском офисе YADRO принимают студентов, интересующихся устройством процессоров и микросхем и основами их проектирования.

В 2026 году очные занятия школы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пензе, Севастополе, Иннополисе, Саратове, Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, Минске и Гомеле — в этих городах организованы образовательные кластеры на базе вузов – партнеров школы. В кластерах студентам предоставляется необходимое оборудование, а помощь оказывают опытные преподаватели.

Курс школы в этом году включает 24 лекции, которые проходят по субботам с октября по апрель. Для начала обучения необходимо понимать основы цифровой логики и знать системы счисления. Также будет полезно обладать навыками работы с комбинационными схемами, знать основы последовательностной логики, понимать микроархитектуру процессоров на базовом уровне, а также иметь базовые знания языка описания аппаратуры System Verilog.

«Школа синтеза создавалась благодаря энергии энтузиастов, и я рад, что стремление развивать это интересное дело объединяет все больше инженеров и талантливую молодежь. Проект вырос до всероссийских масштабов, мы включаем в программу новые курсы, дополняем его практикой и приглашаем всех присоединиться к этой перспективной области инженерных знаний», — отметил Александр Биленко, организатор Школы синтеза цифровых схем.

school.jpeg

В этом году дополнительный курс по верификации представит Сергей Чусов, преподаватель Школы синтеза и руководитель отдела функциональной верификации НИЛ ЭСК НИУ МИЭТ: «Курс по функциональной верификации станет следующим шагом для выпускников Школы синтеза цифровых схем. При разработке микросхемы важно не только описать ее, но и проверить в различных условиях работы. Участники курса пройдут путь от определения места функциональной верификации в маршруте проектирования до создания тестов и анализа покрытия».

Ученики Школы синтеза в тех городах, где присутствуют офисы YADRO, смогут встретиться с командами компании, узнать больше о разных продуктовых направлениях, перспективных задачах и возможностях профессионального роста. Расширение кругозора и знакомство со смежными карьерными направлениями в дальнейшем поможет сделать более точный выбор карьерного пути.

По итогам первого полугодия лучшие студенты Школы синтеза начнут работу над производственными задачами под руководством наставников из числа экспертов YADRO. Результаты проектной работы можно будет использовать для учебной практики, портфолио и дипломной работы. Также лучшие выпускники Школы синтеза получат рекомендации для участия в стажировках компании.

Школа синтеза цифровых схем — это образовательная инициатива, идея которой появилась в 2019 году в Сколково. Основоположниками школы стали Александр Биленко, директор выставки ChipEXPO, и Юрий Панчул, разработчик блоков микропроцессорных ядер и сетевых микросхем, организатор и соавтор образовательных проектов в области микроэлектроники в Зеленограде и Новосибирске. Уже в 2020 году школа впервые прошла онлайн в рамках деловой программы ChipEXPO, а в 2021 году ее программа включала 36 лекций, которые прошли за три выставочных дня не только онлайн, но и в очном формате.

В 2023 году школа стала образовательным проектом YADRO. При поддержке компании расширились масштабы и содержание образовательной программы, а участники получили больше возможностей для освоения инженерных дисциплин и практической работы над техническими задачами. К настоящему моменту Школа синтеза стала центром инженерного сообщества по схемотехнике в стране: сейчас она объединяет более 2500 участников из числа студентов технических направлений и преподавателей, а также сотрудников и экспертов индустриальных предприятий.

Рекламаerid:2W5zFGAonCJРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Создатель знаменитого Linux-дистрибутива масштабно избавляется от сотрудников. На улицу отправится каждый десятый

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще