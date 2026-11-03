Авиационный учебный центр «Геоскана» сертифицирован для подготовки международных специалистов в сфере авиации

Авиационный учебный центр (АУЦ) ГК «Геоскан» в Санкт-Петербурге сообщил о получении сертификата Межгосударственного авиационного комитета (МАК), подтверждающий соответствие организации и качества подготовки специалистов международным требованиям. «Геоскан» — первая российская компания в сфере беспилотных авиационных систем, получившая такой сертификат. Теперь выдаваемые АУЦ документы об образовании могут признаваться в государствах — участниках соответствующего соглашения.

«Сертификат МАК — это подтверждение качества созданной нами системы подготовки специалистов и одновременно возможность делиться российским опытом с международным авиационным сообществом. Беспилотная авиация развивается во многих странах, и вместе с технологиями растет потребность в квалифицированных кадрах и единых подходах к их подготовке. Международное признание АУЦ расширяет возможности «Геоскана» по экспорту не только беспилотных технологий, но и компетенций, необходимых для их безопасной эксплуатации. Подготовка специалистов в России может стать частью комплексных проектов Геоскана за рубежом, включающих поставку оборудования, внедрение технологий и создание необходимой образовательной инфраструктуры», — сказал руководитель авиационного учебного центра ГК «Геоскан» в Санкт-Петербурге Роман Корнеев.