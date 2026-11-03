«СКБ Контур» и «Группа Астра» договорились о совместном развитии импортонезависимых решений

Подписано соглашение между «СКБ Контур», российским разработчиком экосистемы для бизнеса, и «Группой Астра», представителем отечественного рынка инфраструктурного ПО. Сотрудничество предполагает совместную работу над задачами импортозамещения, в частности формирование каталога приложений Astra Store с учетом приоритетов цифрового и технологического развития, а также потребностей корпоративных заказчиков.

Магазин приложений Astra Store — каталог программных продуктов, совместимых с Astra Linux, предназначенный для корпоративных пользователей, которые находятся в процессе перехода на эту отечественную операционную систему или уже с ней работают. Astra Store позволяет администраторам подготавливать коллекции используемых в компании приложений и контролировать доступ, а пользователям — самостоятельно устанавливать их без участия ИТ-службы. Обладая глубокой экспертизой в сфере программных продуктов для бизнеса, «СКБ Контур» внесет весомый вклад в развитие платформы: партнеры будут совместно формировать каталог приложений исходя из целей импортозамещения и запроса приоритетных клиентских сегментов. Решения экосистемы для бизнеса «Контура» также планируется протестировать для гарантированной совместимости с Astra Store.

Это лишь одно из планируемых направлений сотрудничества между «СКБ Контур» и «Группа Астра». Партнерство может включать целый комплекс мер, нацеленных на создание, внедрение и масштабирование современных программных решений на внутреннем рынке — от обмена информацией и совместных мероприятий до исследований, анализа уровня внедрения отечественных программных решений и выработка предложений по замене иностранных продуктов.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество опиралось на конкретные задачи пользователей. Тестирование Astra Store на совместимость с продуктами «Контура» позволит оценить возможности их совместного применения. При этом мы будем учитывать как потребности клиентов, так и корпоративные требования к безопасности», — сказал Артем Прескарьян, ИТ-директор «СКБ Контур».

«Мы развиваем Astra Store как среду, в которой пользователи могут находить и устанавливать необходимые прикладные приложения, а ИТ-службы — управлять их использованием. Сотрудничество с такими лидерами рынка как «СКБ Контур» — важная часть этой работы. Взгляд со стороны разработчика решений для управления бизнес-процессами позволит учитывать реальные потребности организаций при расширении каталога и упростит внедрение совместимых решений в инфраструктуре на базе Astra Linux», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«СКБ Контур» имеет статус технологического партнера «Группы Астра»: совместимость ряда продуктов этой линейки с операционной системой Astra Linux и другим инфраструктурным ПО той же экосистемы подтверждена сертификатами в рамках программы Ready for Astra.