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Студентов Хакасского государственного университета научат работать с ИИ, большими данными и интернетом вещей

МТС и Хакасский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие научно-технического потенциала и кадровых инициатив, а также совместную реализацию образовательных программ с участием экспертов МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оператор и вуз планируют совместную работу над образовательными и кадровыми проектами в области применения цифровых технологий — интернета вещей, анализа больших данных, 5G и искусственного интеллекта. Среди них — организация совместных научно-исследовательских лекций, проектов и инициатив на стыке технологического предпринимательства. Также планируется наставничество экспертов МТС в акселерационных программах, хакатонах и конкурсах, содействие в подготовке студенческих стартапов. Более того, компания предоставила для нужд университета мультимедийное оборудование для проведения презентаций и образовательных мероприятий.

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«МТС продолжает активно включаться в развитие талантливой молодежи. Ранее мы договорились с Институтом менеджмента, экономики и агротехнологий Хакасии совместно обучать будущих аграриев новейшим цифровым технологиям, сейчас же мы расширяем инициативу на весь Госуниверситет. Эксперты компании всегда готовы делиться опытом с молодыми талантами. Уверен, что наша совместная работа поспособствует повышению качества образовательных программ и дальнейшему развитию цифровой отрасли», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

«Наше партнерство нацелено на усиление практической составляющей обучения и развитие технологического предпринимательства среди студентов, а также на решение актуальных отраслевых задач с привлечением научного потенциала университета. Мы очень рады, что у нас появился такой партнер, как МТС. Приятно, что компания ищет интеграцию с университетом, поскольку вуз — это тот центр научно-технического кластера Республики Хакасия, который позволяет развивать современные отрасли и готовить современные кадры. Мы понимаем, что приходит время, когда нужны специалисты другого уровня — те, кто станет предпринимателями, изобретателями, рационализаторами», — сказала ректор ХГУ Татьяна Краснова.

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