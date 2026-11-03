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Trisigma от Авито расскажет об экономике open source-решений для A/B-тестирования на CNews FORUM 2026

Trisigma от «Авито» выступит на CNews FORUM 2026 «Информационные технологии завтра». Форум пройдет 12 ноября в Москве. Менеджер по развитию бизнеса Trisigma Полина Узловская объяснит, какие скрытые издержки имеют open source-платформы, и как оценить потенциальные расходы до внедрения. Доклад «Почему open source платформа экспериментов не бесплатна, или Как понять экономику таких решений» войдет в секцию «Оптимизация бизнес-процессов».

Узловская разберет три статьи расходов. Первая — ресурсы и инфраструктура. Вторая — «цена ожидания»: пока компания строит свое решение, она не проверяет продуктовые гипотезы. Третья — ошибки в выводах, к которым может привести базовая логика открытых инструментов, если не доработать ее под гипотезы конкретного бизнеса.

В конце доклада Узловская сформулирует чек-лист вопросов, которые бизнесу стоит задать себе на этапе выбора открытой платформы экспериментов. Доклад рассчитан на руководителей продукта, аналитиков и ИТ-директоров, которым предстоит выбирать между «купить» и «сделать самим».

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