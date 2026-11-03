CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

«Увеон» и ЦИТ Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Увеон – облачные технологии» (бренд Termidesk, входит в «Группу Астра») и Центр информационных технологий Республики Татарстан (ЦИТ РТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно оценивать использование российского ПО в различных отраслях и готовить предложения по замене зарубежных систем.

При переходе на российское ПО организациям необходимо учитывать совместимость новых продуктов с действующей инфраструктурой. Для компаний с филиальной сетью и несколькими ЦОДами важны также распределение нагрузки, резервирование и доступность корпоративных приложений. Эти задачи входят в сферу компетенций «Увеон», которая разрабатывает платформу виртуализации рабочих мест Termidesk VDI и балансировщик нагрузки Termidesk Connect.

«В условиях вендорозамещения важно не просто производить замену одного продукта на другой, но и комплексно оценивать совместимость и согласованную работу решений между собой, в том числе поведение ИТ инфраструктуры в нештатных ситуациях. Решения Termidesk разрабатываются и тестируются на совместную работу с крайними версиями других компонентов ПАО «Группа Астра» для достижения максимальной синергии при миграции на доверенный стек отечественной ИТ экосистемы», – отметил Сергей Тулинов, генеральный директор компании «Увеон – облачные технологии».

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться технической экспертизой, участвовать в рабочих группах и проводить совместные мероприятия. Также предусмотрены подготовка предложений по повышению эффективности использования российского ПО и определение участников пилотного тестирования отечественных решений.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«У организаций различаются ИТ-инфраструктура, используемые системы и требования к их работе. Прежде чем рекомендовать переход на новое ПО, важно понять, насколько оно совместимо с действующими решениями и какие изменения потребуются при внедрении. Сотрудничество с разработчиками поможет проводить такую оценку с учётом потребностей заказчиков», – сказал Альберт Халяпов, генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан.

Соглашение заключено сроком на пять лет. Конкретные проекты и условия их реализации стороны будут согласовывать отдельно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Создатель знаменитого Linux-дистрибутива масштабно избавляется от сотрудников. На улицу отправится каждый десятый

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще