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6 из 10 работающих россиян ждут повышения зарплаты в 2027 году

Почти 6 из 10 работающих россиян рассчитывают на повышение или индексацию зарплаты в 2027 г. Больше всех прибавки ждет молодежь. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob участвовали 1600 экономически активных граждан, имеющих постоянную работу. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На пересмотр зарплаты в следующем году надеются 58% опрошенных. Это самый высокий показатель с 2020 г.: тогда повышения ожидали 36% работающих, в 2022 г. — 46%, в 2024 г. — 55%. Одновременно сократилась доля тех, кто не ждет прибавки, потому что повышение прошло недавно: сейчас таких 1%, два года назад было 6%. Не рассчитывают на рост дохода по другим причинам 22% респондентов. Еще 18% затруднились с ответом.

Ожидания заметно различаются в зависимости от возраста. Среди россиян до 35 лет на прибавку рассчитывают 65%, среди 35–45-летних — 59%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 44%.

Мужчины надеются на рост зарплаты чуть чаще женщин (59% и 56%).

Среди обладателей высшего образования прибавки ждут 56%, среди выпускников колледжей и техникумов — 53%.

Чаще пересмотра оклада ожидают россияне с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. — 64%. Среди тех, кто получает до 100 тыс., таких 55%, среди зарабатывающих от 150 тыс. — 58%.

SuperJob констатирует, что рост зарплатных предложений работодателей замедлился. В Москве за год (октябрь 2026 г. к октябрю 2025 г.) больше выросли предложения для инженерно-технических работников в промышленности — на 8,6%, годом ранее прирост составлял 12,9%. Для медперсонала зарплатные предложения выросли на 8,1% (годом ранее — на 12,3%), в транспорте и складской логистике — на 7,8% (было 8,6%), для рабочих в промышленности — на 7,7% (год назад 12,7%), в ритейле — на 7% (годом ранее 12,1%), для инженеров в строительстве — на 6,2% (было 13,5%). Годовая инфляция по итогам сентября 2026 г., по данным ЦБ РФ, составила 6,35% по России в целом и 4,67% в Москве.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 383

Время проведения: 19-28 октября 2026 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

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