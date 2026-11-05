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Исследование MWS: за год компании стали на 78% чаще нанимать специалистов в сфере данных и ИИ

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», провела исследование рынка ИТ-подбора и его трендов за 2025 – 2026 гг. Наиболее заметными тенденциями стали рост конкуренции и переход к рынку работодателя, запрос на мультифункциональных экспертов, ИИ-индустриализация, зарплатная стагнация, стратегия удержания ключевых сотрудников, а также рост процента фродеров и резюме с «накруткой» опыта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Web Services, за период с конца 2025 г. до начала 2026 г. общее число вакансий в ИТ упало почти на 36-38%, при этом количество резюме выросло на 30%. На исследуемый период на одну позицию приходится более 20 резюме, что подтверждает тенденцию переориентации рынка от кандидата к работодателю. Порядка 45% опрошенных сотрудников подтвердили, что искать работу стало сложнее, конкуренция стала заметнее. Если ранее разработчик получал оффер в среднем за две недели, то сейчас это занимает месяцы: 44% опрошенных искали работу два-три месяца, 28% – от месяца до двух.

«Высокая конкуренция среди соискателей вовсе не означает тотальное исчезновение дефицита кадров. По данным нашего исследования, в I квартале 2026 г. наем в сфере данных – AI, ML, Data Science и Data Engineering – вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показывает, что редкие специалисты по-прежнему востребованы. В то же время все большую ценность на рынке приобретают кандидаты, которые умеют не только писать код, но и работать с ИИ-инструментами, понимают бизнес-контекст и готовы отвечать за целевой результат, так называемые "гибридные инженеры"», – сказала Лия Королева, директор по персоналу МТС Web Services.

Высокий спрос работодателей на мультифункциональных сотрудников подтвердили 43% респондентов. Несмотря на рост общего количества резюме, бизнесу требуются редкие специалисты, совмещающие в своем опыте глубокую профильную экспертизу и умение адаптировать ИИ-функционал под специфические нужды компании. Наиболее востребованными сейчас являются следующие эксперты: AI/ML Engineers, Platform Engineering & DevOps и опытные backend разработчики. Кроме того, из-за увеличения числа хакерских атак через ИИ-сервисы вырос спрос на специалистов в сфере информационной безопасности: количество вакансий увеличилось на 24%, также 52% работодателей отмечают дефицит специалистов в этой сфере.

Вопреки популярному мифу ИИ не заменил начинающих специалистов, но теперь от них требуются базовые знания работы нейросетей: в сравнении с 2025 г. в I квартале 2026 г. было нанято почти в 1,5 раза больше стажеров и более чем вдвое больше джунов. Также существенно возрос наем кандидатов в сфере данных (ИИ, ML, DS, DE) – на 78% в сравнении с показателем за первый квартал предыдущего года. Сами кандидаты при этом пока не очень активно используют ИИ в корректировке резюме: только 18% дают CV на проверку нейросети, 82% никак не используют ИИ при поиске работы.

Отдельно ИИ-индустриализация затронула сторону рекрутеров. Опасения, связанные с первичным отсевом резюме с помощью нейросетей, пока выглядят несколько преувеличено. Согласно исследованию, HR-специалисты пока относятся к применению ИИ в работе с высокой долей прагматизма: 24% опрошенных рекрутеров не планируют начинать использовать нейросети в работе, 67% верят больше в человеческий фактор, 50% боятся ИИ-предвзятости, а 42% опасаются утечки данных при использовании ИИ.

В текущей ситуации у компаний появляется возможность вернуться к более сдержанной и рациональной политике оплаты, соотнося рост компенсаций с вкладом сотрудника и бизнес-результатами. Зарплатные ожидания кандидатов уровня Senior с сентября 2025 г. по март 2026 г. выросли в среднем на 5–29% в зависимости от стека. Наиболее заметен рост ожиданий у ML-разработчиков (+29%, с 350 до 450 тыс. руб.), Java-разработчиков (+23%) и дата-инженеров (+20%), слабее всего – у Python-разработчиков (+5%). При этом 53% опрошенных не заметили изменений в уровне зарплатных предложений на рынке, 29% отметили рост, 18% – снижение. По прогнозу MWS, в 2026 г. зарплаты редких специалистов и сильных сеньоров продолжат расти, а у начальных позиций и ролей с большим объемом ручных задач будет стагнировать или снижаться.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Согласно исследованию, за год доля отказов кандидатов от офферов из-за контрофферов текущих работодателей выросла с 14% до 42% – этот показатель говорит о тенденции удержания сильных технических сотрудников в компаниях. Заменить ключевого специалиста через внешний поиск становится сложнее и дороже. Более 40% опрошенных сотрудников уровня Senior рассказали, что при переходе в компанию прежний работодатель пытался их удержать. В 70% случаев для этого использовали повышение дохода или бонус, в 15% – новую роль, задачи или проект, еще в 15% – уговоры и обещания без оффера.

«Для работодателей это сигнал пересмотреть подход к управлению талантами: развивать компетенции действующих сотрудников, создавать возможности для внутреннего роста и выстраивать более точечный подбор. В новых условиях конкурентное преимущество формируется не только за счет привлечения сильных специалистов, но и за счет способности компании раскрывать их потенциал и удерживать ключевых людей. Также компании сегодня пересматривают организационный дизайн, отдавая преимущество микрокомандам, такой подход позволяет даже крупным корпорациям сохранять гибкость стартапа», – сказала Лия Королева, директор по персоналу МТС Web Services.

Не менее заметной для ИТ- рынка стала тенденция роста количества кандидатов с «накрученным» опытом и целая индустрия подготовки к прохождению собеседований без соответствующих для вакансии знаний. Средние данные по рынку такие: 7-10% резюме от общего потока поступающих откликов приходится на фродеров – тех, кто приписывал себе несуществующий опыт, пытался обмануть интервьюеров с помощью ИИ или подделывал документы. Больше всего таких случаев пришлось на backend­-разработчиков – 52% от всех выявленных фродеров. Примечательно, что 12% фродеров научились проходить все этапы воронки, однако наибольшее число таких кандидатов - 37%, выявляются на этапе технического собеседования.

Об исследовании

Исследование основано на данных MWS о найме за 2025 г. – I квартал 2026 г., данных воронки подбора и базы кандидатов по ключевым направлениям (Java, Golang, C++, Frontend, DevOps/SRE, архитектура, аналитика, QA, управление продуктами и проектами) за период с 15 сентября 2025 г. по 15 марта 2026 г., а также в опросе участвовали более 100 сотрудников MWS уровня Senior из этих направлений, которые присоединились к компании за тот же период.

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