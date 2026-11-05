CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Новым генеральным директором группы «Эмпериум» назначен Евгений Шишенин

Евгений Шишенин, генеральный директор Sitronics KT, назначен на должность генерального директора группы «Эмпериум», управляющей судостроительными верфями, и будет совмещать руководство обеими компаниями. Кадровое решение обеспечит углубление синергии между разработчиком решений для судоходства и производителем электросудов в периметре Sitronics Group (входит в АФК «Система»). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Под руководством Евгения Шишенина будет выстроена более плотная кооперация между разработчиком и судостроительной группой, что должно способствовать эффективному развитию предприятий и переходу к производству полного цикла электрических и автономных судов, а также гражданских безэкипажных катеров различного назначения.

Евгений Шишенин обладает успешным опытом руководства предприятиями в сфере, связанной с судостроением. За его плечами 20-летний опыт работы в компаниях «Транзас», «Кронштадт» и Sitronics KT – от руководителя по развитию до генерального директора.

«Обе компании обладают уникальными компетенциями, большим практическим опытом и репутацией как на рынке технологий для судоходства, так и для морской отрасли в целом. Эта кооперация позволит ускорить реализацию разрабатываемых проектов, усилит интеграцию и синергию для укрепления позиций на российском рынке инновационного судостроения», – сказал председатель совета директоров ГК «Эмпериум» Андрей Бубнов.

Среди совместно разрабатываемых компаниями судов – электрические автономные и полуавтономные паромы, безэкипажные маломерные суда различного назначения, которые объединяют технологии автономного судовождения Sitronics KT с компетенциями «Эмпериума» в области проектирования и строительства.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сегодня судостроительная группа «Эмпериум» специализируется на проектировании и серийном производстве пассажирских электросудов и плавучих причалов. Верфи группы расположены в Отрадном Ленинградской области и в Перми.

Sitronics KT создает ИТ-решения и оборудования для морской отрасли, а также специализируется на разработке и производстве в направлении геоинформационных систем и учебно-тренажерных средств для подготовки специалистов по управлению различными типами техники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

«Ростелеком» заплатит 7 миллиардов за российские серверы, СХД и коммутаторы

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Парадоксы мировой чиповой войны. Сотни тысяч дефицитных GPU Nvidia зависли в Гонконге. Власти Китая не дают добро на ввоз

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Владелец бывшего банка «Тинькофф» покупает «Циан»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще