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Solar Staff: российские ИТ- и телеком-компании увеличили расходы на иностранных специалистов на 38%

Российские компании увеличивают расходы на иностранную цифровую экспертизу. За январь-сентябрь 2026 г. бюджеты ИТ- и телеком-компаний на работу с иностранными специалистами выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом расходы в расчете на одного специалиста увеличились на 20%. Об этом свидетельствуют данные партнера Solar Staff.

В целом средний бюджет одной задачи для иностранного исполнителя вырос на 6% за год и на 18% по сравнению с 2024 г.

Вместе с ростом расходов в ИТ и телекоме увеличивается и стоимость отдельных компетенций. Среднемесячный доход программистов вырос на 12% год к году, менеджеров проектов — на 9%.

При этом меняется и характер задач, для которых бизнес привлекает внешних специалистов. Бюджеты на управление проектами за год выросли в 3,4 раза. Расходы на отдельные задачи, связанные с разработкой методических материалов, увеличились более чем в 10 раз.

Рост бюджетов на управление проектами сопровождается увеличением числа заказчиков и задач. Такая динамика может свидетельствовать о том, что российские компании активнее привлекают иностранных специалистов к проектному управлению.

Одновременно часть типовых операций компании стали заказывать реже. Снижение заметно, в частности, в расшифровке аудио и корректуре. Такая динамика может указывать на перераспределение спроса: наряду с сокращением числа рутинных задач компании активнее заказывают отдельные виды проектных и экспертных услуг.

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«Иностранный специалист для бизнеса сегодня — это не обязательно способ дешевле закрыть отдельную задачу. В ИТ и других цифровых направлениях компании привлекают внешнюю экспертизу, когда им нужны конкретные компетенции или специалист под проект. По мере усложнения таких проектов для бизнеса становится важен уже не только сам исполнитель, но и весь процесс работы с распределенной командой: постановка задач, оформление отношений, контроль результата и трансграничные выплаты», — сказал Роман Шинкаренко, CEO Solar Staff.

Наибольший спрос на иностранных специалистов формируют компании из сферы рекламы, медиа и ИТ. На эти направления приходится 70% иностранных исполнителей в исследуемой выборке и 68% расходов компаний на их услуги.

Среди наиболее востребованных направлений — программирование, веб-разработка, управление проектами, создание контента и другие цифровые и креативные задачи. В рекламе и медиа бюджеты компаний на иностранных специалистов за год также выросли — на 9%.

Таким образом, работа российского бизнеса с иностранными фрилансерами все заметнее концентрируется вокруг цифровой, креативной и проектной экспертизы. Для компаний это означает, что при планировании таких команд все большую роль играет не количество подключенных исполнителей само по себе, а стоимость необходимых компетенций и характер задач, которые бизнес передает внешним специалистам.

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