CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Центр «Воин» получит более 30 наземных дронов от «Группы Компаний Аванти» для обучения молодежи

«Группа Компаний Аванти», российский разработчик и производитель робототехнических и беспилотных систем, передаст Центру «Воин» 34 наземных робототехнических комплекса (НРТК) «Лягушка». На очередном этапе передачи, приуроченном ко Дню народного единства, 10 комплексов вручили в филиале Центра в Республике Татарстан. В дальнейшем техника будет распределена по филиалам Центра по всей России. Об этом CNews сообщили представители Центра «Воин».

Переданные комплексы будут использоваться в практической подготовке курсантов по направлению «Применение беспилотных систем». Подростки смогут изучать устройство наземных дронов, осваивать управление ими и знакомиться с применением робототехники в современных профессиях.

«Центр "Воин" взаимодействует с "Группой Компаний Аванти" с 2025 г., а в июне текущего года мы подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря такому партнерству курсанты получают возможность осваивать современные технологии на практике — предоставленная техника уже активно используется в образовательном процессе. Для курсантов Центра "Воин" беспилотные технологии становятся не просто частью учебной программы, а возможностью уже сегодня познакомиться с техникой, которая определяет будущее многих отраслей», — сказал директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко.

Переданные Центру «Воин» наземные робототехнические комплексы «Лягушка» представляют собой многофункциональные беспилотные платформы отечественного производства. В зависимости от установленного дополнительного оборудования они могут выполнять различные задачи, в том числе транспортировать грузы в труднодоступных местах и сложных условиях. По информации «Группы Компаний Аванти», грузоподъемность комплекса составляет до 50 кг, скорость передвижения — до 25 км/ч, дальность связи — до 10 км.

«Для нас передача техники собственного производства Центру "Воин" — значимое событие и важное продолжение нашего сотрудничества. Наземные робототехнические комплексы позволяют курсантам не только осваивать практические навыки управления, но и глубже изучать робототехнику, понимать принципы её работы. Сегодня робототехнические технологии активно внедряются в самые разные сферы нашей жизни, и их значение в будущем будет только возрастать. Мы надеемся, что знания и навыки, полученные ребятами в ходе обучения, станут для них прочной основой для дальнейшего развития и применения современных технологий», — сказал исполнительный директор «Группы Компаний Аванти» Алексей Казановский.

Ранее такие дроны применялись на отборочном этапе II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь Воина». На рубеже «Наземный бросок» курсанты управляли техникой на специальной трассе. Также комплексы использовались на этапе «Небесный штурм», где с помощью разведывательного дрона нужно было найти и поразить укрепленную позицию условного противника, корректируя маршрут наземного дрона.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В Центре "Воин" мы обучаем детей и молодежь работе с различными беспилотными системами — от летательных аппаратов до наземных робототехнических комплексов и безэкипажных катеров. "Группа Компаний Аванти" вносит большой вклад в эту работу. Например, при их поддержке была разработана 36-часовая образовательная программа "Применение наземных робототехнических комплексов". Расширение парка наземных дронов, конечно, даст мощный импульс освоению востребованных навыков», — отметил руководитель направления «Применение беспилотных систем» Центра «Воин» Андрей Савельев.

Кроме того, инструкторы Центра «Воин» участвовали в первом объединенном чемпионате по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан и заняли призовые места. «Группа Компаний Аванти» выступила соорганизатором состязания и также предоставляла НРТК.

В этот же день филиал Центра «Воин» в Республике Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией гонок дронов Республики Татарстан. Партнерство направлено на развитие подготовки молодежи в сфере беспилотных технологий и популяризацию технических и спортивных дисциплин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

«Ростелеком» заплатит 7 миллиардов за российские серверы, СХД и коммутаторы

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Парадоксы мировой чиповой войны. Сотни тысяч дефицитных GPU Nvidia зависли в Гонконге. Власти Китая не дают добро на ввоз

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Владелец бывшего банка «Тинькофф» покупает «Циан»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще