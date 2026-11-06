«Денум Финанс» запускает дебютную эмиссию ЦФА на 300 млн руб. с доходностью 22% годовых

Группа Denum объявляет о старте размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) МКК «Денум Финанс» общим объемом 300 млн руб. Сбор заявок продлится до 11 ноября 2026 г. Привлеченный капитал пойдет на развитие бизнеса и масштабирование портфеля, в первую очередь для поддержки стремительного роста нового продукта - кредитования рассрочек на маркетплейсах.

Выгодные условия и защита капитала

Эмиссия ориентирована на квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Ключевые параметры: фиксированная ставка 22% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ + 8%), срок обращения – 12 месяцев с ежемесячными выплатами и полным погашением номинала в конце периода. Номинал одного актива составляет 1 млн руб.

Для повышения ликвидности предусмотрена возможность заключения соглашения на выкуп эмитентом необходимого объема ЦФА через шесть месяцев после даты выпуска на вторичном рынке на площадке «Спутник ЦФА».

Дополнительную безопасность гарантирует поручительство МФК «МигКредит» (рейтинг ruBB-, прогноз «позитивный» от «Эксперт РА»).

Проверенная экспертиза группы Denum

Хотя это первая эмиссия непосредственно для операционной компании «Денум Финанс», группа уже обладает успешным опытом работы с данным инструментом. В апреле 2024 г. компания стала пионером российского финтеха, разместив ЦФА на платформе «Токеон».

Обязательства были исполнены в полном объеме и в срок, что на практике подтвердило эффективность такого механизма диверсификации фондирования.

По словам СЕО группы Denum Вадима Юрко, есть все основания полагать, что выпуск вызовет интерес у инвесторов и будет успешным для эмитента.

«Мы предлагаем рынку действительно конкурентные условия: сочетание высокой фиксированной доходности, регулярного денежного потока, поручительства действующей с 2011 г. МФК «МигКредит» и возможности досрочного выхода. Это позволяет нам с большим оптимизмом смотреть на перспективы этого размещения, опираясь на отличные показатели юнит-экономики, стратегические партнерства и наличие профессиональной команды с многолетним опытом управления розничным финансовым бизнесом», – отметил он.

Технологичный и растущий бизнес

«Денум Финанс» развивает комбинированную модель, объединяющую рассрочку и классические микрозаймы, продолжая лучшие практики сервиса BNPL Denum Solutions.

Бизнес базируется на отлаженной ИТ-инфраструктуре группы, включая риск-конвейер, скоринг и платформенные решения Denum Solutions.

Стабильный поток качественных заемщиков обеспечивают партнерства с банками («МТС Банк», «Уралсиб»), агрегаторами («Банки.ру», «Сравни.ру»), маркетплейсами и ритейлерами (Wildberries, «М.Видео»).

Первопроходец площадки «Спутник ЦФА»

Выпуск МКК «Денум Финанс» стал первым публичным размещением цифровых активов на платформе «Спутник ЦФА». Данная информационная система была зарегистрирована в сентябре 2024 г. с уставным капиталом 50 млн руб. и изначально сфокусирована на B2B-сегменте.

15 мая 2026 г. Банк России принял решение о включении ООО «Спутник ЦФА» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Платформа стала вторым оператором, зарегистрированным в 2026 г., что подтверждает ее полное соответствие высоким стандартам безопасности и надежности, установленным Центробанком.

Как стать инвестором

Процесс максимально упрощен. Юридическим лицам необходимо заполнить анкету на сайте «Спутник ЦФА» и направить пакет документов представителю платформы.

После регистрации и пополнения номинального счета можно забронировать нужный объем ценных бумаг. Финальное распределение и старт выплат запланированы на 11 ноября 2026 г. Группа Denum готова предоставить презентацию и ответить на любые вопросы по структуре сделки.