«Экспанта» вошла в капитал разработчика AI-native платформы «Ирактис Трекер»

Холдинг «Экспанта» приобрел 15% долю в российском разработчике «Ирактис» — AI-native платформе для управления проектами, знаниями и сервисными процессами, отечественной альтернативе Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

Вхождение в холдинг связано с развитием корпоративных и промышленных решений с применением ИИ на отечественных предприятиях: ранее «Экспанта» консолидировала активы в производственной автоматизации, включая рекомендательные системы на базе ИИ, APS-планирование и управление ремонтами, а теперь выходит в смежный слой — где инструменты управляют самой разработкой.

«Ирактис Трекер» включен в Единый реестр российского ПО и разворачивается в инфраструктуре заказчика, обеспечивая контроль над корпоративными данными и безопасное внедрение ИИ в инженерные процессы.

После вхождения в холдинг клиентская база вендора пополнилась предприятиями из разных отраслей — среди новых заказчиков российский универсальный коммерческий банк, крупнейшая компания интернет-рекрутмента и ведущие ИТ-компании. В активной фазе находится проект по внедрению платформы в одной из финансовых организаций. По предварительным итогам 2026 г. выручка «Ирактис» вырастет до нескольких десятков миллионов рублей.

M&A-сделка состоялась на фоне завершения жизненного цикла решений Atlassian: с 30 марта 2026 г. вендор прекратил продажи стека Data Center новым заказчикам, поддержка продлится до 2028 г., а 28 марта 2029 г. система будет окончательно выведена из эксплуатации.

«Наш подход к инвестициям тщательно продуман: холдинг ищет компании, которые усиливают то, что мы уже можем предложить заказчику. «Ирактис Трекер» — именно такой актив. Логика здесь шире, чем просто портфельная: зрелые производственные ИТ-решения нужно дополнить полноценным ИИ-слоем, и без сильной платформы управления разработкой этот слой не построить. У нас есть маршрут к 50% долевого владения вендором, и мы можем наращивать долю по мере того, как бизнес показывает рост», — сказал управляющий директор холдинга «Экспанта» Илья Измайлов.

По его словам, вендору сделка дает то, чего трудно достичь в одиночку: доступ к каналам продаж, отраслевую экспертизу холдинга и ресурс для быстрого масштабирования. «Результат виден по всей нашей экосистеме: все компании, вошедшие в холдинг, за короткое время существенно выросли. По итогам 2025 г. совокупная выручка вендоров холдинга составила 418 млн руб. — вдвое больше, чем годом ранее. На зрелом ИТ-рынке выигрывает не тот, кто быстрее замещает ушедших вендоров, а тот, кто строит на освободившемся месте новое качество продукта. С «Ирактис» мы идем именно по этому пути», — сказал Илья Измайлов.

Ключевая особенность «Ирактис Трекер» — архитектура AI-native: искусственный интеллект встроен в ядро платформы. Задачи, требования, история решений и документация формируют единый контекст для ИИ-агентов: человек определяет цели, задает ограничения и оценивает результат, а агенты выполняют разрешенные действия в рамках установленных процессов. Технологическую основу составляет стек Java/Spring — знакомая корпоративным командам среда интеграции в существующий ИТ-ландшафт, на базе которой развивается Agentic SDLC — жизненный цикл разработки, где ИИ-агенты участвуют в выполнении и координации инженерных работ под контролем специалистов.

Платформа интегрирована в экосистему российского ПО, работает под управлением «Ред ОС», взаимодействует с «Ред Адм», использует доверенную среду Java Axiom JDK и российскую среду разработки Open IDE. Для ускорения разработки команда применяет ИИ-агентов и инструменты Amplicode, а их работу координирует собственный модуль оркестрации «Браво Студия». Экосистему дополняют «Когнос Вики» — пространство корпоративных знаний — и «Сервисный портал» для работы с обращениями. На практике технический перенос с исходной системы занимает от двух до четырех недель.

«Мы развиваем «Ирактис Трекер» как платформу для совместной работы инженеров и ИИ-агентов. AI-ядро, стек Java/Spring AI и преемственность привычных рабочих процессов создают основу для Agentic PDLC — подхода, в котором люди и агенты взаимодействуют в едином управляемом цикле. Это меняет саму роль платформы и ведет клиента от базового учета задач к организации эффективной инженерной работы на результат. Именно поэтому нам важно партнерство с «Экспантой»: чтобы новая роль платформы проверялась не в теории, а на реальных внедрениях, нужен доступ к заказчикам из разных отраслей, включая промышленность с ее высокими требованиями к надежности, безопасности и интеграции», — сказал генеральный директор компании «Ирактис» Роман Третьяков.

Параллельно компания расширяет партнерскую сеть: среди ключевых партнеров — интегратор «УльтимаТек», вендорским направлением которого является «Экспанта». Но за расширением каналов стоит вопрос куда более крупный — каким будет управление разработкой после ухода западного вендора на горизонте трех-пяти лет.

«2028 г. для нас — не абстрактный дедлайн, а точка, когда Atlassian окончательно уйдет. И мы хотим подойти к ней с предложением, которое сложно назвать просто импортозамещением: это будет другой способ управлять разработкой, где ИИ-агенты работают на результат бизнеса, а не ради самого ИИ. Промышленности это дает вполне практичную вещь — накопленный проектный опыт и инженерные компетенции перестают быть архивом и становятся активом, который приносит отдачу с первых дней, без долгого внедрения. А значит, зависимость от чужого вендора уходит в прошлое — решение и данные остаются в контуре заказчика», — сказал Александр Смоленский, генеральный директор холдинга «Экспанта».