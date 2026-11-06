«Сумма технологий» о главном: кибербезопасность больше не про плоскость защиты, а про систему координат для бизнеса

21 октября 2026 года в Санкт-Петербурге состоялся первый форум-фестиваль «Сумма технологий», организованный группой компаний TS Solution. Мероприятие собрало свыше 700 очных участников со всей России – от Северо-Запада и Центрального округа до Поволжья, Юга, Сибири и Урала. Главной темой дня стала роль кибербезопасности в управлении бизнес-рисками и развитии компаний.

Форум объединил шесть тематических треков, каждый из которых был посвящен вызовам, стоящим перед современным бизнесом. Организаторы сделали ставку на честный диалог: программа включала большое количество круглых столов, позволивших участникам не просто выслушать экспертов, но и включиться в живую дискуссию, задать вопросы и обменяться опытом.

Ключевым событием стала пленарная сессия, прошедшая под девизом «Кибербезопасность как новая система координат: от выживания к управлению будущим». Спикеры и участники прошли путь от финансовой логики до кадрового вопроса:

Деньги вместо страха: участники обсудили, как перевести бюджет ИБ из логики «страховки» в логику инвестиций. Главный вопрос: как доказать совету директоров, что кибербезопасность – это актив, а не статья затрат, и как оценивать отдачу от инвестиций в информационную безопасность.

участники обсудили, как перевести бюджет ИБ из логики «страховки» в логику инвестиций. Главный вопрос: как доказать совету директоров, что кибербезопасность – это актив, а не статья затрат, и как оценивать отдачу от инвестиций в информационную безопасность. ИИ и ответственность: автономные алгоритмы закрывают до 30% инцидентов и проводят пентесты без человека. Однако, как отметили эксперты, ИИ размывает субъект ответственности: когда алгоритм ошибается, финансовая логика перестает работать.

автономные алгоритмы закрывают до 30% инцидентов и проводят пентесты без человека. Однако, как отметили эксперты, ИИ размывает субъект ответственности: когда алгоритм ошибается, финансовая логика перестает работать. Комплаенс как драйвер сделок: приказ ФСТЭК № 117 перестал быть формальностью. Сегодня комплаенс – это конкурентное преимущество, открывающее двери к сделкам, которые без него были бы невозможны.

приказ ФСТЭК № 117 перестал быть формальностью. Сегодня комплаенс – это конкурентное преимущество, открывающее двери к сделкам, которые без него были бы невозможны. Человеческий капитал: автоматизация меняет задачи команд безопасности и требования к компетенциям специалистов. Участники сошлись во мнении, что человеческий капитал – это стратегический ресурс, требующий особого управления.

автоматизация меняет задачи команд безопасности и требования к компетенциям специалистов. Участники сошлись во мнении, что человеческий капитал – это стратегический ресурс, требующий особого управления. Рычаги власти: финальный блок был посвящен тому, как распределяется ответственность за киберриски между подразделением ИБ, финансовым директором и руководителем компании, и кто несет личную ответственность, в случае если атака свершилась, несмотря на потраченные миллионы.

Для молодых специалистов работал отдельный «Кадровый трек». Целый день с главной сцены и из зала шла онлайн-трансляция, позволяя присоединиться к разговору дистанционно.

Михаил Зимин, учредитель ГК TS Solution:

«Для нас “Сумма технологий” – это не просто первый форум-фестиваль и не очередная отраслевая конференция. Это попытка собрать в одном зале честный разговор о том, что действительно стоит за кибербезопасностью сегодня: о деньгах, ответственности, власти и людях.

Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров – ведущие компании рынка, которые поддержали форум и помогли сделать его содержательным и открытым.

Главный вывод по итогам работы форума-фестиваля, на мой взгляд, звучит так: переход от выживания к управлению будущим начинается не с технологий. Он начинается с личной ответственности каждого, кто принимает решения. Именно этому мы и учились друг у друга на “Сумме технологий”».

Станислав Грибанов, руководитель направления продуктов сетевой безопасности компании «Гарда», владелец продукта «Гарда NDR»:

«Атаки все чаще выглядят как обычная активность в сети: злоумышленники используют легитимные инструменты, которые традиционная защита не замечает. В рамках форума удалось обсудить с экспертами ИБ-отрасли, как поведенческий анализ помогает выявлять такие угрозы».

Дмитрий Попов, директор по развитию бизнеса в СЗФО компании Axoft:

«Форум-фестиваль – отличный повод, чтобы поделиться своими компетенциями. Axoft тонко чувствует состояние ИТ-рынка: наша сильная сторона – экспертиза и объем собственных аналитических данных, которые помогают бизнесу увидеть не только вызовы, но и пути решения».

Дмитрий Коньков, менеджер по работе с партнёрами в СЗФО, «Лаборатория Касперского»:

«Сумма технологий» – это честный разговор о деньгах, ответственности и людях в ИБ. Для нас важно, что вендор, партнёр и заказчик говорят здесь о реальных задачах бизнеса, общими усилиями тренируя и развивая нашу отрасль. Спасибо TS Solution за сильный первый форум!».

Дмитрий Овчинников, архитектор информационной безопасности UserGate Factor:

«Насыщенная программа позволила партнерам и заказчикам детально ознакомиться с современными ИБ-решениями и способами их применения в реальных инфраструктурах. Уверен, что "Сумма технологий" займет прочное место в календаре профильных мероприятий, а мы станем постоянными участниками и партнерами этого форума в Санкт-Петербурге».

Юлия Стецюк, маркетинг менеджер Check Point, Россия, Беларусь, Центральная Азия и Кавказ:

«На мероприятии было очевидно, что кибербезопасность стала неотъемлемой частью информационной инфраструктуры организаций, которые хотят быть успешными, прибыльными, и максимально ориентированными на своих клиентов в современных реалиях стремительного развития технологий ИИ. Check Point в свою очередь уже работает и с применением ИИ в своих решениях, защищая искусственный интеллект, внедренный в компаниях на разных этапах его работы».

Сергей Лебедев, директор по продуктам Positive Technologies:

«“Сумма технологий” стала не только конференцией по кибербезопасности, но и площадкой для дискуссий о развитии индустрии – от бизнеса и инвестиций до ИИ и новых подходов к защите. Мы рады были принять участие и благодарим организаторов за приглашение».

Василий Ваганов, коммерческий директор «ТризТех»:

«Я хочу поблагодарить организаторов Форума за возможность встретиться с коллегами и участниками рынка, чтобы открыто обсудить происходящие изменения, тренды и подискутировать о будущем ИТ-отрасли. Главная ценность таких мероприятий - в прямом и открытом диалоге с заказчиками, партнерами, представителями регуляторов и коллегами по индустрии. И на мой взгляд, организаторам это хорошо удалось».

Главным организатором форума выступила группа компаний TS Solution. Партнерами мероприятия стали ведущие игроки рынка: PROWAY, Код Безопасности, Гарда, Axoft, Kaspersky, MONT, UserGate, Positive Technologies, ТризТех, Check Point, RusPoint, F6, Fortis, R-Vision, OCS, Deckhouse, ITD, M-Flash, Cyberpeak, Ideco, Orion soft и EveryTag.