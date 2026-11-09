«МТС Линк» выйдет на рынки Азии

«МТС Линк», разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, рассказал о планах выхода на рынки Казахстана, Вьетнама и Индонезии в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Целевая аудитория во всех трех странах — крупный бизнес и публичный сектор, ключевые отрасли — ретейл, обрабатывающая промышленность, строительство, финансы и страхование, логистика и транспорт. Взаимодействие с потенциальными заказчиками реализуется при посредничестве локальных партнеров — телеком-операторов и интеграторов. Проект развивается в сотрудничестве с отделом международного бизнеса МТС.

Важное условие выхода на рынок во всех трех странах — доступность платформы на локальных языках. «МТС Линк» уже запустил работу над локализацией на казахский, вьетнамский и индонезийский языки и планирует завершить ее в I квартале 2027 г.

«Мы видим большой потенциал для продвижения российских технологий в странах Центральной и Юго-Восточной Азии. В отличие от западных игроков рынка бизнес-коммуникаций и продуктивности, мы готовы проявлять гибкость и адаптировать нашу платформу под запросы аудитории в конкретной стране. Речь не только о локализации, но и о соблюдении требований к безопасности: например, наши решения можно развернуть на собственных серверах заказчиков. Уверен, что спрос на наши решения за рубежом будет расти: мы прогнозируем, что в перспективе 5-10 лет доля выручки «МТС Линк» от международных проектов достигнет 10%», — сказал исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

В 2025 г. «МТС Линк» начал работу в Белоруссии. У платформы уже есть ряд крупных клиентов в этой стране, в том числе в сфере образования.