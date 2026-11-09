«Спикател» вошел в лидеры рейтинга провайдеров восстановления инфраструктуры для непрерывности бизнеса по версии CNews

«Спикател» вошел в топ-5 первого в России рейтинга провайдеров услуги облачного восстановления ИТ-инфраструктуры (DRaaS — Disaster recovery as a Service) по возможностям для непрерывности бизнеса (BCDR – Business Continuity and Disaster Recovery). Рейтинг подготовил и опубликовал CNews.

Рейтинг оценивает, насколько быстро провайдеры DRaaS могут вернуть ИТ-среду заказчика в рабочее состояние после сбоев, кибератак и других инцидентов. Услуга DRaaS обычно входит в стратегию обеспечения непрерывности работы бизнеса. Эта стратегия объединяет защиту инфраструктуры и сценарии ее восстановления в единую систему управления рисками.

Методика оценки учитывает наличие геораспределенных ЦОДов, резервную площадку, неизменяемые копии данных, наличие «черных комнат» – изолированного хранилища для длительного хранения критичных копий, сценарии аварийного переключения, поддержку российских инструментов резервного копирования, а также интегрированные решения ИБ: NGFW, ГОСТ VPN/TLS, защиту конечных точек и веб-приложений, управление уязвимостями, MFA и круглосуточный мониторинг инцидентов.

«Резервное копирование и сценарий восстановления инфраструктуры после возможной атаки — гигиенический минимум для любого бизнеса. Для нас как провайдера облачных и ИБ-услуг главный вопрос в том, как быстро удастся вернуться к работе после сбоя. Наш сервис “DR контур” предполагает разные сценарии восстановления: в него можно включить как всю инфраструктуру, так и наиболее критичные для работы компании сегменты, например, систему документооборота или корпоративную почту», — отметил технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.